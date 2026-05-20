¿Cuánto costará ir al Corona Capital 2026? Estos son los precios de los boletos

El Corona Capital 2026 ya comenzó a encender las redes sociales tras revelar su cartel oficial y los precios de los boletos para su próxima edición, la cual reunirá a grandes nombres de la música internacional como The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz.

El festival celebrará su edición número 16 los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que nuevamente será sede de uno de los eventos musicales más importantes de México y Latinoamérica.

Además de los headliners, el line up incluye artistas como Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, The Offspring y The xx, además de propuestas emergentes que prometen sorprender al público.

¿Cuánto costarán los boletos del Corona Capital 2026?

Los precios oficiales en Fase 1 quedaron de la siguiente manera:

Abono General: $4,090 pesos

Comfort Pass: $5,590 pesos

Banamex Plus: $7,780 pesos

Club Pass: $22,500 pesos

Cabe mencionar que estos costos todavía NO INCLUYEN CARGOS POR SERVICIO de Ticketmaster, por lo que los precios finales podrían aumentar $300 pesos por boleto.

¿Qué incluye cada tipo de boleto?

El acceso General permite disfrutar de los tres días del festival, mientras que el Comfort Pass agrega beneficios como baños privados con aire acondicionado y entrada rápida exclusiva.

Por otro lado, el Banamex Plus ofrece una experiencia más completa con acceso preferencial, plataforma elevada en escenarios principales, zonas de descanso, Wi-Fi, préstamo de baterías para celular, guardarropa, coctelería especializada, áreas gastronómicas y hasta transporte en carritos de golf entre escenarios.

Mientras tanto, el Club Pass será la opción más exclusiva del festival.

Foto: X @CoronaCapital

Fechas de preventa y venta general

Las ventas arrancarán en diferentes etapas:

Venta Beyond: 22 de mayo a las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: 25 de mayo a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: martes 26 de mayo a las 2:00 de la tarde

Venta general: miércoles 27 de mayo a las 2:00 de la tarde

La organización advirtió que la disponibilidad en Fase 1 será limitada, por lo que se recomienda ingresar con anticipación al sistema de compra.

Foto: X @CoronaCapital

Recomendaciones antes de comprar tus boletos

Para evitar problemas durante la venta, los organizadores sugieren:

Verificar que tu cuenta y métodos de pago estén actualizados

Ingresar al menos 15 minutos antes de la venta

Desactivar VPN o extensiones que puedan hacer que el sistema detecte actividad sospechosa

Tener lista tu sesión para agilizar el proceso de compra

Hasta el momento no se ha confirmado la venta de boletos individuales por día, aunque se espera que sea anunciada semanas después del arranque de los abonos.

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