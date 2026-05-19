Corona Capital 2026: Military Gun, Ratboys y otras bandas para que ya superes el 2022

Ayer que se dio a conocer el cartel del Corona Capital 2026 evidentemente hubo quejas, en especial de gente que idealizó y se casó con la insuperable edición de hace cuatro años. Y aunque lo de Jennie también terminó siendo solamente un rumor salido del fandom y Turnstile tampoco apareció, hay actos que vas a amar si lo tuyo fue My Chemical Romance, Paramore, JXDN y Idles, entre otras banditas cool.

Así que lo que sucederá el próximo 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con The Strokes, Twenty One Pilots, The Ofsspring y Gorillaz también puede traer experiencias verdaderamente chidas, porque, recuerden, muchos conocieron a Turnstile cuando se presentó en el escenario Corona Cero, en 2021, y desde entonces no los han soltado.

1.- Military Gun

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Una de las experiencias en vivo más chidas que el cartel pudo incluir. Post-hardcore hecho con el corazón (como debe de ser). Desde que debutaron con el disco "All Roads Lead to The Gun" (2022), la voz de Ian Shelton no pasó desapercibida, sobre todo por rolas contestatarias e introspectivas en un momento que nos puso a prueba como sociedad e individuos dueños de su propio destino.

Pero, quizá, el mainstream lo han arañado con el lanzamiento de "God Save the Gun", de los mejores del año pasado y con rolas poderosas como "Kick", "B A D I D E A" y "Throw Me Away". Si lo tuyo es el moshpit, el headbanging y amas la escena, esta banda es imperdible.

2.- Ratboys

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Indie, que pasa por mucha influencia emo, pero demasiada. Los conocí alguna vez que Barry, de Joyce Manor, los mencionó. Desde Chicago han intentado abrirse camino desde 2015, pero fue hasta 2020, con el disco Printer’s Devil, que su rolita "I Go Out at Night" les pegó.

La dupla entre Julia Steiner y David Sagan es pegadora, tiene letras y melodías para perderte totalmente en audífonos. Lo intentaron tanto que, por fin, "Singin’ to an Empty Chair" se convirtió en su disco popular, porque es imposible dejar de escuchar "Light ights Mountains All That".

De hecho, tienen vibes que pueden llevarte de la felicidad al sadness mood en pocos momentos. En lo personal, me recordó demasiado a Tigers Jaw y Modern Baseball (por el uso de sus liras country).

3.- Hot Milk

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Como no todo el pop punk se hace en Estados Unidos, el Corona Capital tuvo a bien traer a una banda de Reino Unido que también tuvo su auge por el boca a boca, en este caso, el vocalista de You Me At Six.

Los agregó a su playlist de Spotify y los mencionó como parte de las promesas generacionales en su país. Sea el escenario que los pongan, el pasar de la felicidad de "Candy Coated Lie$" a la depresiva "BREATHING UNDERWATER" va a ser de las mejores experiencias, al menos para la banda que le guste el género o busquen algo menos garagero e indie.

Pierce The Veil

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Dudé un poco en mencionar a Pierce The Veil, porque, a mi parecer, el grupo se hizo ya muy mainstream desde hace algunos años. Sin embargo, recordé que no todos los que van al festival son parte de la escena emo y post hardcore, así que vale la pena que vayan a verlos, porque el siempre confiable cierre con "King for a Day" es de los momentos más chidos que he compartido con el fandom multigeneracional que ya tienen.

Lástima que ya han dejado un poco atrás el material de "A Flair For the Dramatic" (2007). Además tocan el mismo día que los jefazos de The Offspring, entonces seguramente se pondrá cool su set con la pandilla de toda la escena pop punki de la CDMX y los que viajen al evento.

5.- BAD SUNS

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El festival no estaría completo sin una banda con post punker, al menos inspirada en lo que sucedió en Reino Unido hace algunas décadas, por eso los Bad Suns, son una de las bandas californianas que son imperdibles, parte de Epitaph Records, la disquera del mismísimo Bret Gurewitz, de Bad Religion. Contrario a otros grupos, ellos desde que debutaron lo hicieron con un álbum que es de los pocos no skip del 2014: "Language & Perspective" Pero si no te late el tema de escucharlos de principio a fin, Cardiac Arrest y Salt son rolas imprescindibles para saber de qué están hechos.

Recuerda que los boletos para el Corona Capital comenzarán a moverse con la preventa Banamex el próximo 26 de mayo, además de que se podrán poner a tres meses sin intereses para mayor placer económico y melómano.