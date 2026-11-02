De Los juegos del hambre a Godzilla: La lista de películas que llegan a cines en noviembre 2026

Noviembre llega con una cartelera que reúne nuevas entregas de franquicias populares, películas de terror, comedias y producciones mexicanas.

Entre los estrenos de cine de noviembre de 2026 destacan el regreso de Godzilla, una nueva historia de Los juegos del hambre y varias opciones para toda la familia.

Estos son los estrenos que habrá en el cine durante noviembre 2026

De acuerdo con la cartelera de los cines, durante noviembre llegarán películas de distintos géneros, además de reestrenos y funciones especiales. Para que puedas organizar tu próxima visita al cine, te presentamos los títulos ordenados por fecha de estreno.

3 de noviembre

Fiesta Pagana

Película musical inspirada en los orígenes de Mägo de Oz, que sigue a un grupo de jóvenes que decide combinar el heavy metal con el folk celta. La historia aborda el nacimiento de la banda y los cambios que enfrentan sus integrantes cuando comienzan a alcanzar el éxito.

4 de noviembre

Rammstein Live in Mexico City

La banda alemana Rammstein llegará a los cines con una producción dirigida por Paul Dugdale que recupera sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, realizados en octubre de 2022. La función especial incluye su puesta en escena, pirotecnia y algunos de sus mayores éxitos.

Rammstein llegará a los cines el 4 de noviembre de 2026 con una película de sus conciertos en México. Cinepolis

5 de noviembre

Godzilla Minus Zero

La secuela de Godzilla Minus One se desarrolla en 1949, dos años después de los acontecimientos de la película anterior. La familia Shikishima vuelve a enfrentarse a una catástrofe relacionada con el monstruo japonés. La producción también contará con exhibiciones en formato IMAX.

Caballo salvaje nueve

Ambientada poco antes del golpe de Estado de Chile de 1973, sigue a dos agentes de la CIA enviados a la Isla de Pascua. Lo que comienza como una misión se complica cuando sus conflictos personales y una serie de conspiraciones ponen en riesgo el viaje.

Caballo salvaje nueve, protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, llegará a los cines de México el 5 de noviembre. IMDb

Ceniza en la boca

Lucila y su hermano Diego dejan México para reunirse con su madre en Madrid, donde ella lleva ocho años trabajando. Sin embargo, al llegar descubren que comenzar una nueva vida en España será mucho más complicado de lo que esperaban.

Klara y el Sol

Dirigida por Taika Waititi y basada en la novela de Kazuo Ishiguro, presenta a Klara, una inteligencia artificial diseñada para acompañar a las personas. Su relación con Josie, una joven que enfrenta dificultades familiares, plantea preguntas sobre el afecto y los vínculos humanos.

Klara y el Sol, dirigida por Taika Waititi, forma parte de los estrenos de cine de noviembre 2026 en México. Sony Pictures

Grin: El juego de la Ouija

Una reunión familiar toma un giro inesperado cuando un antiguo juego de mesa libera a una entidad demoníaca con apariencia de bufón. La criatura comienza a perseguir a los participantes y parece estar relacionada con secretos que algunos de ellos intentan ocultar.

El gato con sombrero

El conocido personaje del Dr. Seuss regresa con una aventura animada en la que deberá ayudar a Gabby y Sebastián, dos hermanos que tienen problemas para adaptarse a su nueva ciudad. Su misión pondrá a prueba sus habilidades y su característico sentido del humor.

El gato con sombrero regresa al cine con una nueva película animada que se estrenará en noviembre de 2026. IMDb

Rocky, reestreno por su 50 aniversario

La película protagonizada por Sylvester Stallone regresa a las salas para celebrar cinco décadas de su estreno. La historia sigue a Rocky Balboa, un boxeador de Filadelfia que recibe la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de peso pesado, Apollo Creed.

12 de noviembre

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad

Una nueva adaptación del relato de Charles Dickens presenta a Ebenezer Scrooge en un recorrido sobrenatural por su pasado, presente y futuro. Ambientada en Londres, la historia sigue a un hombre que deberá enfrentar sus decisiones y buscar una segunda oportunidad.

Escena de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, nueva adaptación del clásico de Charles Dickens que llegará a cines en noviembre de 2026. Paramount Pictures

Ramayana

Producción inspirada en la historia de Rama, una figura central de la tradición hindú. La película explora sus decisiones, los sacrificios que enfrenta y su compromiso con el deber, mientras atraviesa diferentes conflictos.

Yo soy Rocky

La cinta presenta la historia de Sylvester Stallone antes de convertirse en una estrella de Hollywood. Tras inspirarse en una pelea de boxeo, el joven actor escribe el guion de Rocky, pero debe convencer a los productores de permitirle protagonizar su propia película.

Yo soy Rocky, dirigida por Peter Farrelly, contará la historia de Sylvester Stallone antes de alcanzar la fama en Hollywood. IMDb

Cómo robar un banco

Un grupo de ladrones comienza a transmitir sus robos en redes sociales y gana popularidad por sus arriesgados golpes. Sin embargo, sus actividades llaman la atención de un agente del FBI y una ingeniera de software que intentan detenerlos.

El caso de los milagros

Documental basado en el libro de Lee Strobel, quien recorre la histórica Ruta 66 para investigar testimonios de personas que aseguran haber experimentado milagros. La producción reúne entrevistas y opiniones de especialistas para examinar estos acontecimientos.

El caso de los milagros, documental basado en el libro de Lee Strobel, se estrenará el 12 de noviembre en Cinépolis. Cinepolis

Mi robot y yo

Celeste, una joven astronauta, emprende su primera misión espacial y deja en la Tierra al robot que la crió. Mientras ella intenta sobrevivir lejos de casa, su antiguo cuidador enfrenta la separación y busca la manera de volver a encontrarse con ella.

Atrápelo quien pueda

Jaime Camil interpreta a un padre viudo que decide volver a tener citas después de que su hija lo anima a buscar pareja. Sus intentos por encontrar el amor lo llevan a enfrentar situaciones inesperadas.

Jaime Camil y Natalia Téllez protagonizan Atrápelo quien pueda, comedia romántica que se estrena el 12 de noviembre de 2026. IMDb

Petardos y magnolias

Vera es una estudiante de la Prepa 8 de la UNAM que sueña con convertirse en futbolista profesional. Su vida cambia cuando comienza una relación con Alan, integrante de un grupo de choque, mientras enfrenta la oposición de su padre a su carrera deportiva.

El Babadook, reestreno

La película de terror psicológico regresa a los cines con la historia de Amelia y su hijo Samuel, quienes descubren un inquietante libro infantil. Poco después, comienzan a experimentar sucesos extraños relacionados con una criatura conocida como Babadook.

El Babadook regresa a los cines en noviembre de 2026 con su historia de terror psicológico protagonizada por una madre y su hijo. Cinepolis

Los juegos del hambre, reestreno

La primera película de la saga vuelve a la pantalla grande antes del lanzamiento de su nueva precuela. La historia presenta a Katniss Everdeen, quien se ofrece como tributo para salvar a su hermana y termina participando en una competencia mortal organizada por el Capitolio.

19 de noviembre

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

La nueva precuela de Los juegos del hambre sigue a un joven Haymitch Abernathy durante el segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta edición, el Capitolio duplica el número de tributos, lo que obliga al protagonista a competir contra otros participantes mientras intenta sobrevivir.

Minotauro

Ambientada en Rusia durante 2022, sigue a Gleb, un empresario cuya vida comienza a desmoronarse debido a problemas laborales y personales. Las presiones que enfrenta terminan llevándolo a una situación marcada por la violencia.

La última tormenta

Emily, una patinadora artística, queda atrapada sobre una placa de hielo que se desprende y comienza a desplazarse por el Ártico. Sin posibilidad inmediata de recibir ayuda, deberá enfrentar las bajas temperaturas, el hambre y el agotamiento para sobrevivir.

La caja del demonio

Después de la muerte de su madre, Ellen se muda a un pequeño pueblo y recibe la visita de su primo Winthrop, un veterano de guerra. Cuando comienzan a ocurrir sucesos extraños, las sospechas recaen sobre él y su pasado.

Carla Gugino y Lou Taylor Pucci protagonizan La caja del demonio, película de terror que se estrena en noviembre de 2026. IMDb

26 de noviembre

Hechizo: Bienvenidos a Hexe

La película animada de Disney sigue a Billie, una joven que descubre que posee poderes mágicos. Su llegada al reino de Hexe la lleva a conocer personajes extraordinarios y a investigar secretos familiares que podrían cambiar su futuro.

La nueva Focker

Greg Focker ahora deberá enfrentar una nueva etapa familiar cuando su hijo anuncia su compromiso. Convertirse en suegro despierta algunas de sus antiguas inseguridades y lo lleva a repetir comportamientos que aprendió de Jack Byrnes.

Robert De Niro y Ariana Grande comparten escena en La nueva Focker, uno de los estrenos de cine de noviembre de 2026. Universal Pictures

Me encontraste

Elsa es una mujer que puede comunicarse con los muertos, una habilidad que la ha llevado a mantenerse alejada de las relaciones sentimentales. Su vida cambia cuando conoce a Oscar, un hombre del que comienza a enamorarse, aunque existe un problema, él está muerto.

El ser querido

La película sigue a un reconocido director de cine que ofrece un papel a su hija, una actriz cuya carrera atraviesa dificultades. Durante el rodaje, ambos intentan reconstruir su relación, pero también deben enfrentar conflictos familiares que nunca resolvieron.

El diablo sabe tu nombre

Dos documentalistas investigan un incendio ocurrido en un hospicio religioso que provocó la muerte de doce niños. Sus pesquisas los conducen hasta un sacerdote exorcista que vive apartado y parece conocer información sobre la tragedia.

El diablo sabe tu nombre, película de terror sobre un misterioso incendio en un hospicio, se estrenará en noviembre de 2026. YouTube

Terror en el Amazonas

Un grupo de médicos viaja a la selva amazónica de Brasil para realizar una misión humanitaria. Después de sufrir un accidente, la expedición descubre que en el río habita una criatura de enormes dimensiones conocida como Boiúna.

¿Cuáles podrían ser los estrenos de cine más esperados de noviembre 2026?

Entre los estrenos que podrían generar mayor expectativa en noviembre destaca Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, que llevará a la pantalla grande la historia de un joven Haymitch Abernathy y su participación en la edición número 50 de los juegos, mucho antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen.

A esta se suma Godzilla Minus Zero, que buscará repetir el éxito de su antecesora, Godzilla Minus One, ganadora del Oscar a mejores efectos visuales en 2024.

La cartelera también apuesta por la nostalgia con Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens, y La nueva Focker, que retomará la popular franquicia de comedia familiar, esta vez con Greg Focker enfrentándose al papel de suegro.