Revelan tráiler de La nueva Focker: Ariana Grande se une a Ben Stiller en esta película

La cantante y actriz Ariana Grande suma su talento a la esperada comedia La nueva Focker. Los estudios lanzaron el primer tráiler oficial de la cinta, marcando el retorno a la pantalla grande de los actores Ben Stiller y Robert De Niro en sus icónicos papeles familiares.

El largometraje proyectará su estreno en los cines de México el próximo 26 de noviembre de 2026. Esta producción representa el último proyecto de la estrella pop antes de iniciar una pausa indefinida de la vida pública y alejarse de los reflectores de la industria del entretenimiento.

Ariana Grande protagoniza el tráiler de La nueva Focker. Foto: Paramount Pictures

Previo a este anuncio oficial, la intérprete canceló su participación protagónica en obras como el musical Sunday in the Park with George. También abandonó las filmaciones de la temporada 13 de American Horror Story para concentrar toda su atención en el lanzamiento de esta anticipada comedia.

La franquicia revive tras 16 años exactos de ausencia en las salas de cine internacionales. La saga original arrancó en el año 2000, continuó con una exitosa secuela en 2004 y cerró temporalmente su ciclo en 2010 con las caóticas interacciones entre el famoso suegro y el yerno.

El cazador atrapado en su propia trampa

El avance promocional revela la pacífica vida actual de Greg y Pam Focker, quienes lograron formar un círculo de confianza sólido con sus propios hijos. La tranquilidad del hogar desaparece repentinamente cuando el joven Henry Focker anuncia sus planes inmediatos de contraer matrimonio.

La trama coloca a Greg exactamente en la misma posición de estrés que sufrió hace más de 25 años. El personaje de Ben Stiller pierde la cordura al intentar investigar las verdaderas intenciones de Olivia Jones, la prometida de su hijo, interpretada por la figura musical.

Ben Stiller interpretará al padre de Ariana Grande. Foto: Paramount Pictures

El ahora patriarca adopta las mismas actitudes paranoicas e inquisitivas que caracterizaron a Jack Byrnes , el personaje de Robert de Niro, en el pasado. El tráiler adelanta una serie de situaciones bochornosas, malentendidos constantes y los clásicos enredos que definen el sello humorístico y comercial de esta popular saga cinematográfica.

La narrativa invierte los roles originales para refrescar la dinámica directa entre los protagonistas de la historia. El público verá la transformación del antiguo yerno atormentado en un suegro sumamente controlador, incapaz de ceder el mando sobre el futuro romántico de su heredero directo.

Nostalgia intacta y nuevas contrataciones

El regreso de Robert De Niro como el imponente Jack y Teri Polo en el papel de Pam garantiza la continuidad del universo original. La actriz Blythe Danner también confirmó su participación absoluta para dar vida nuevamente a la matriarca Dina Byrnes frente a las cámaras.

Para alegría de los fanáticos, el actor Owen Wilson retomará el papel del peculiar Kevin en esta nueva entrega. Su presencia promete reavivar la vieja rivalidad cómica con el protagonista central, añadiendo otra capa de incomodidad a los tediosos preparativos de la boda inminente.

Ariana Grande junto a Robert de Niro. Foto: Paramount Pictures

La sangre nueva de la franquicia recae sobre los hombros de Skyler Gisondo, responsable de interpretar al enamorado Henry. El estudio contrató a Beanie Feldstein para encarnar a Samantha Focker, mientras que el actor Eduardo Franco completa el grupo de debutantes en esta ambiciosa producción de Hollywood.

Los ejecutivos de la productora esperan dominar la taquilla mundial de fin de año con esta mezcla generacional de talentos de la actuación. La estrategia comercial apuesta por atraer masivamente tanto a los espectadores nostálgicos de las primeras cintas como a los millones de seguidores jóvenes de la intérprete estadunidense.