¿Qué película ganó por primera vez Mejor Casting en los Premios Oscar 2026?

Mejor Casting se convirtió en una de las novedades más comentadas de la 98ª edición de los Premios Oscar, ya que por primera vez la Academia entregó una estatuilla dedicada exclusivamente a esta labor dentro de la industria cinematográfica. Con esta nueva categoría, Hollywood reconoce oficialmente el trabajo de los profesionales encargados de elegir a los actores que forman parte del elenco de una película.

La creación de este premio representa un paso importante para valorar el proceso detrás de la selección de actores, una tarea clave para el éxito de cualquier producción. La dirección de casting no solo implica encontrar intérpretes talentosos, también requiere comprender la historia y elegir a quienes puedan transmitir de forma auténtica las emociones y la narrativa que el proyecto busca contar.

Lista de ganadores de los premios Oscar 2026 Especial

Durante la ceremonia de los Oscar 2026, los actores Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Wagner Moura y Delroy Lindo fueron los encargados de presentar a los nominados en esta nueva categoría. Cada uno de ellos anunció a los profesionales que compitieron por convertirse en los primeros ganadores del premio a Mejor Dirección de Casting.

Una categoría que tardó décadas en llegar

La inclusión de este reconocimiento no fue un proceso rápido. Durante años, integrantes de la industria impulsaron la creación de una categoría que destacara el trabajo de los directores de casting. La Academia incluso creó en 2013 la Rama de Directores de Casting, un paso importante para dar visibilidad a estos profesionales.

Esta categoría se entregó por primera vez Especial

Antes de que existiera esta categoría competitiva, el único reconocimiento importante que había recibido un director de casting fue el Oscar honorario otorgado en 2016 a Lynn Stalmaster por su trayectoria. Sin embargo, ese premio no formaba parte de las categorías en competencia durante la ceremonia.

También hubo intentos anteriores para crear este galardón. Uno de los más recordados ocurrió en 1999, cuando se propuso incluir la categoría, pero la idea fue rechazada. En ese momento, algunos miembros de la Academia consideraron que podría interferir con la visión creativa de los directores de cine.

Los nominados al primer Oscar a Mejor Dirección de Casting

La primera entrega del premio reunió a cinco profesionales que destacaron por su trabajo al formar los elencos de algunas de las producciones más comentadas del año. Los nominados en la categoría de Mejor Dirección de Casting en los Oscar 2026 fueron:

Hamnet – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

Una batalla tras otra – Cassandra Kulukundis

El Agente Secreto – Gabriel Domingues

Pecadores – Francine Maisler

Una batalla tras otra nominada a 13 categorías en los Oscar 2026 Foto: Captura de pantalla X

¿Qué película ganó el primer Oscar a Mejor Casting?

El momento histórico llegó cuando se anunció a la ganadora del primer premio competitivo a Mejor Casting en los Premios Oscar 2026. La película que se llevó esta distinción fue “Una batalla tras otra”.

La responsable del trabajo de casting en esta producción es Cassandra Kulukundis, quien subió al escenario para recibir la estatuilla. Su trabajo fue reconocido por la forma en que logró reunir a un elenco que aportó fuerza y credibilidad a la historia de la película.

AFP

Este triunfo marca un precedente importante dentro de la industria del cine. Para muchos profesionales del sector, la creación de esta categoría abre la puerta a un mayor reconocimiento para quienes trabajan detrás de la elección de los actores.

PJG