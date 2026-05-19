Después de más de tres décadas juntos, Aqua confirmó la separación de la banda. El grupo danés-noruego detrás de éxitos como “Barbie Girl”, “Doctor Jones” y “My Oh My” anunció oficialmente su separación y explicó que tomó la decisión mientras todavía conserva intacta la relación entre sus integrantes y el cariño por la música.

La noticia fue compartida por Lene Nystrom, René Dif y Soren Rasted mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde hablaron sobre el cierre de esta etapa y agradecieron el apoyo que recibieron durante años por todo el mundo.

“Después de muchos años increíbles, hemos decidido cerrar el capítulo de AQUA como banda en vivo”, escribieron los músicos.

¿Por qué se separa Aqua?

En el comunicado, los integrantes señalaron que el paso del tiempo también les ayudó a entender cuándo era momento de cerrar el proyecto sin desgastar lo que construyeron juntos.

Lejos de conflictos públicos o rupturas tensas, Aqua explicó que prefirió despedirse mientras los recuerdos y la conexión entre ellos siguen siendo positivos.

“Cuando has estado con alguien durante tanto tiempo, aprendes cuándo proteger lo que han creado juntos”, expresaron.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre seguidores que crecieron escuchando los grandes éxitos del grupo durante finales de los noventa y principios de los 2000.

Además de hablar sobre la separación, los integrantes dedicaron parte del mensaje a agradecer el apoyo del público durante toda su carrera.

“Gracias por el amor, la energía y todos los momentos compartidos durante estos 30 años”, añadieron.

Aqua anuncia su separación; la banda detrás de “Barbie Girl” pone fin a su historia IG aqua.dk

¿Cuántas veces se separó Aqua?

Después del lanzamiento del álbum Aquarius en el año 2000, Aqua anunció una primera separación apenas un año más tarde. En aquel momento, los integrantes reconocieron que el proyecto había perdido impulso internamente.

Sin embargo, el grupo volvió años después para realizar distintas giras y celebraciones relacionadas con sus mayores éxitos.

En 2007 se reunieron nuevamente para conmemorar los diez años de “Barbie Girl”, mientras que en 2011 lanzaron el álbum Megalomania. Más adelante también realizaron conciertos especiales por el vigésimo aniversario de su canción más famosa.

La banda además atravesó cambios importantes en su alineación. En 2016, el productor y fundador Claus Norreen dejó el proyecto para enfocarse en otros trabajos, por lo que Aqua continuó desde entonces como trío.

Aqua anuncia su separación; la banda detrás de “Barbie Girl” pone fin a su historia IG aqua.dk

“Barbie Girl” convirtió a Aqua en fenómeno mundial

Aunque la banda comenzó a mediados de los años noventa, el verdadero salto internacional de Aqua llegó en 1997 con el lanzamiento de “Barbie Girl”.

El tema rápidamente se convirtió en uno de los sencillos más reconocibles de la era del eurodance y terminó definiendo buena parte del pop de aquella época.

La canción logró posicionarse entre los temas más escuchados en distintos países, entrando incluso al Top 10 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, mientras que en Reino Unido permaneció durante semanas en lo más alto de las listas musicales.

El impacto de “Barbie Girl” también impulsó el éxito de Aquarium, el álbum más exitoso en la carrera del grupo. Dentro de ese disco aparecieron otros sencillos que dominaron la radio y la televisión musical durante finales de los noventa, entre ellos “Doctor Jones”, “Roses Are Red” y “My Oh My”.

Aqua anuncia su separación; la banda detrás de “Barbie Girl” pone fin a su historia IG aqua.dk

La popularidad de “Barbie Girl” no solo llevó a Aqua a las listas de éxitos, también provocó un conflicto legal inesperado. Tras el lanzamiento del sencillo, la compañía Mattel inició acciones contra la banda al considerar que la canción utilizaba la imagen de Barbie de una manera que perjudicaba a la marca.

La empresa cuestionó principalmente el tono satírico del tema y algunas referencias con doble sentido incluidas en la letra. El caso rápidamente ganó atención mediática y terminó convirtiéndose en una de las disputas más recordadas entre la industria musical y una gran compañía comercial durante finales de los noventa.

El proceso llegó a tribunales en Estados Unidos, donde finalmente la justicia determinó que la canción podía considerarse una parodia protegida legalmente.