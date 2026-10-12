¿Qué pasó con Santa Fe Klan? Maya Nazor responde a la polémica con contundente mensaje

La relación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor volvió a generar conversación en redes sociales luego de que el rapero recordara las dificultades que enfrentaron como pareja, entre ellas los rumores sobre la paternidad de su hijo Luka. Tras sus declaraciones, la influencer compartió una serie de mensajes en los que aseguró que algún día contará su versión de los hechos.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, el intérprete habló sobre las inseguridades que surgieron durante su relación con Maya y reconoció que sus dudas afectaron el vínculo que tenían.

Foto: Instagram santa_fe_klan_473

¿Por qué Santa Fe Klan lloraba por los rumores sobre su hijo?

El cantante recordó que vivió momentos complicados cuando comenzaron a circular versiones que cuestionaban su paternidad. De acuerdo con su testimonio, los señalamientos lo afectaron emocionalmente, al grado de llorar por las noches.

Los rumores surgieron después de que el creador de contenido conocido como Fofo Márquez publicara videos en los que afirmaba haber tenido un vínculo con Maya Nazor y hacía comentarios que ponían en duda quién era el padre de Luka.

Foto: Instagram nazormaya

Ante esta situación, Santa Fe Klan explicó que decidió realizarse una prueba de paternidad cuando Maya todavía estaba embarazada. Al recordar el resultado, aseguró que se confirmó que él era el padre del pequeño.

El rapero también manifestó su molestia por las declaraciones que circularon en aquella época y reconoció que la desconfianza contribuyó a que su relación con la influencer se debilitara.

¿Qué dijo Santa Fe Klan sobre su relación con Maya Nazor?

Durante la entrevista, el cantante admitió que los problemas entre ambos no se limitaron a los rumores. También recordó las discusiones que surgían por los celos y por la atención que recibía de sus seguidores durante sus compromisos profesionales.

Según su relato, las diferencias se hicieron más frecuentes durante el embarazo de Maya, etapa en la que ambos enfrentaron dificultades para mantener una relación estable.

Santa Fe Klan explicó que, en ocasiones, las presentaciones, las fotografías con sus fanáticos y otras actividades relacionadas con su carrera provocaban desacuerdos entre ellos.

Foto: Instagram nazormaya

Al mirar hacia atrás, el músico reconoció que sus propias inseguridades pudieron influir en el deterioro de la relación y aceptó que sus dudas tuvieron consecuencias en su vida sentimental.

Uno de los momentos destacados de la conversación ocurrió cuando el rapero reconoció su responsabilidad en los problemas que vivieron como pareja.

El cantante aprovechó el espacio para ofrecerle una disculpa pública a su expareja y admitió que la desconfianza pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron a su separación.

Yo también le quiero pedir una disculpa a ella, porque a lo mejor eché a perder la relación, todo por esa duda que yo tenía y por esa desconfianza”, expresó.

Foto: Instagram santa_fe_klan_473

¿Cómo conoció Santa Fe Klan a Maya Nazor?

Además de hablar sobre los problemas que enfrentaron, el rapero compartió algunos detalles sobre el inicio de su historia de amor.

De acuerdo con su testimonio, el primer acercamiento ocurrió a través de Instagram. Posteriormente, ambos coincidieron en la Ciudad de México durante la grabación de un video musical en el que participó Gera MX.

En aquella ocasión, Santa Fe Klan invitó a Maya a visitar el lugar de la grabación y recordó que le regaló una sudadera de su sello musical.

Tiempo después volvieron a coincidir en Mazatlán, donde tuvieron la oportunidad de conocerse mejor. Más adelante, Maya viajó a Guadalajara, ciudad en la que vivía el cantante, y terminó quedándose con él.

El embarazo llegó poco tiempo después de que comenzaran a vivir juntos. El intérprete reconoció que la noticia lo hizo sentirse feliz, aunque también le sorprendió la rapidez con la que ocurrieron las cosas.

¿Qué respondió Maya Nazor tras las declaraciones del rapero?

Después de que la entrevista volviera a poner su relación en el centro de la conversación, Maya Nazor compartió varios mensajes en sus historias de redes sociales, en los que dejó entrever que todavía tiene cosas que contar sobre lo que vivió con su expareja.

La influencer aseguró que su silencio no se debe al miedo y adelantó que, en algún momento, compartirá su versión de los hechos.

Yo no me quedo callada por miedosa, me quedo callada porque soy una dama, algún día contaré mi verdad y ya verán lo que se vendrá...”, escribió.

En las mismas publicaciones incluyó otras frases que llamaron la atención de sus seguidores, entre ellas: “Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta” y “Hechos, no palabras”.

Con estos mensajes, Maya alimentó las especulaciones sobre una posible respuesta más amplia a las declaraciones de Santa Fe Klan. Sin embargo, hasta el momento, no ha presentado en estas publicaciones un relato detallado de los acontecimientos a los que se refiere.

La polémica alrededor de la expareja también se ha relacionado con comentarios sobre la manutención de Luka y el estilo de vida de la influencer.

En redes sociales han circulado versiones que señalan que Maya recibe cerca de 250 mil pesos para cubrir los gastos de su hijo. Mientras algunos usuarios han cuestionado la supuesta pensión y los gastos de la creadora de contenido, otros han señalado que esperan conocer su versión sobre los conflictos que relató el rapero.

Mientras algunos usuarios consideran que la influencer pudo haber tenido todo planeado desde el principio, otros reconocen la actitud del rapero y aseguran que lo ven más maduro tras hablar de sus errores. También hubo quienes pidieron una nueva prueba de ADN para Luka, mientras otros aconsejaron al cantante revisar el tema de la pensión con asesoría legal y financiera.

Por ahora, la controversia continúa en redes sociales, donde las declaraciones de Santa Fe Klan y los mensajes de Maya Nazor han provocado nuevas reacciones. La influencer dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante, pero todavía no ha explicado públicamente a qué hechos específicos se refería en sus publicaciones.