Keanu Reeves es uno de los actores de Hollywood que suele mantener su vida privada alejada de los reflectores. Aunque en pocas ocasiones comparte detalles de su relación amorosa, de vez en cuando se deja ver en público junto a su pareja, Alexandra Grant.

El protagonista de películas como Matrix y John Wick, quien estuvo hace unos días en la CDMX, mantiene una relación con la artista estadunidense, con quien ha asistido a diferentes eventos y ha realizado algunos viajes.

Dogstar, con Keanu Reeves. Daniel Betanzos

Recientemente, el actor y su novia llamaron la atención tras ser vistos en España, país al que el famoso ha viajado en varias ocasiones y en donde ha tenido la oportunidad de disfrutar de una de sus grandes pasiones, además de conocer diferentes lugares.

¿Qué hacen Keanu Reeves y Alexandra Grant en Valencia?

Lejos de los compromisos relacionados con el cine, Keanu Reeves viajó a la Comunidad Valenciana para asistir al Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, realizado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Además de su trabajo como actor, el famoso tiene un gran interés por las motocicletas, una afición que incluso lo llevó a fundar su propia marca, Arch Motorcycle.

Esta no es la primera vez que el canadiense visita esta región de España, ya que también estuvo ahí en 2017 y 2018. Sin embargo, en esta oportunidad decidió compartir la experiencia con Alexandra Grant.

La pareja aprovechó su estancia para recorrer algunos sitios de Valencia y realizar actividades que no estaban relacionadas con la competencia deportiva.

Keanu Reeves y su novia sorprenden con su visita a un museo

Entre los planes que hicieron los famosos durante su viaje estuvo conocer parte de la oferta cultural de Valencia. Fue la mañana del viernes cuando ambos recorrieron las calles del barrio de El Carmen.

El actor y su novia acudieron al Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), en donde también estuvieron acompañados por la madre de Alexandra Grant.

Durante su visita al recinto, considerado el primer museo de arte moderno de España, fueron recibidos por Kristine Guzmán, directora adjunta del lugar, con quien se tomaron algunas fotografías.

Los visitantes conocieron la colección permanente que fue inaugurada en junio y que cuenta con obras de artistas de los siglos XX y XXI.

Keanu Reeves y Alexandra Grant disfrutan de una cena en Valencia

Otro de los lugares que la pareja visitó durante su estancia en España fue San Tommaso, un restaurante de comida italiana ubicado en el centro histórico de Valencia.

El establecimiento ya era conocido por el actor, quien había acudido a cenar en ese mismo lugar durante su viaje de 2017.

Por medio de un mensaje, el restaurante agradeció que el protagonista de Matrix decidiera regresar, esta vez acompañado de su pareja.

"Es un orgullo y una enorme alegría recibir una vez más en San Tommaso a nuestro querido y admirado actor Keanu Reeves, en esta ocasión acompañado de su pareja, la reconocida y encantadora artista Alexandra Grant. Ha sido un placer compartir momentos tan especiales con vosotros. ¡Aquí tenéis siempre vuestra casa! ¡Gracias de corazón!".

La visita de los famosos también quedó registrada en las redes sociales del escritor y periodista José María Zavala Gaset, quien coincidió con ellos en el restaurante.

Alexandra Grant y Keanu Reeves en MOCA Gala 2026 Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/Shutterstock

El escritor compartió un video del encuentro en el que también aparece un ejemplar de su libro La Madre. Además, dedicó unas palabras a la pareja y destacó la experiencia que tuvo al convivir con ellos.