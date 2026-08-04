Ni disparos ni ingreso en casa de Santa Fe Klan, afirma Seguridad de Guanajuato

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital rechazó que policías municipales hayan disparado durante un incidente ocurrido en la colonia Santa Fe, luego de que Ángel Quezada, conocido como Santa Fe Klan, denunciara en redes sociales una presunta agresión contra sus familiares.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, Luis David Gamba Castillo, explicó que los agentes acudieron durante la madrugada a la colonia Santa Fe después de recibir un reporte al sistema de emergencias 911 por una posible riña.

En la madrugada hubo un reporte que entró aquí al 911 sobre una posible riña, de gritos en un domicilio. Estaban peleando también, estaban arrojando objetos y los compañeros, a la hora que reciben este reporte, se desplazan a la colonia Santa Fe para atender el mismo reporte, para evitar complicaciones o que alguien se viera afectado”.

La versión de la Secretaría de Seguridad contrasta con la denuncia realizada por Santa Fe Klan en redes sociales.

El cantante aseguró que policías municipales presuntamente dispararon contra sus familiares mientras se encontraban reunidos afuera de su tienda en la colonia Santa Fe.

Le dispararon a mis carnales (…) aquí tengo los videos de todo, los tengo grabados (…) Tengo nombres de polis, placas, números de patrullas”, escribió el rapero.

Hasta el momento, la autoridad municipal sostiene que no existe evidencia de que sus elementos hayan disparado sus armas durante la intervención.

Policía resulta lesionado durante la riña

Gamba Castillo confirmó que uno de los policías que acudió al lugar resultó lesionado, pero puntualizó que las heridas fueron ocasionadas por golpes y un objeto contundente, no por disparos.

Fue agredido y tiene unas lesiones en el cuerpo, pero no fue por arma de fuego, fue por objeto contundente y por golpes en riña, pero no por arma de fuego. No tenemos ningún lesionado por arma de fuego”.

El funcionario también descartó que los agentes hayan sido víctimas de un ataque armado.

No fue un ataque contra los policías. Lo dejo muy claro: no fue un ataque de arma de fuego en contra de la corporación. Los compañeros se acercaron a un reporte, se atendió ese reporte y se escucharon las detonaciones de arma de fuego, pero no fue un ataque en contra de los compañeros”.

Autoridad confirma que sí hubo detonaciones

Aunque la Secretaría de Seguridad niega que los policías hayan utilizado sus armas, el titular de la dependencia confirmó que durante el incidente se escucharon detonaciones y que fueron localizados indicios balísticos en la zona.

En la zona se escucharon detonaciones de armas de fuego, se solicitó más unidades. Un compañero fue víctima de golpes, presentó su denuncia ante el Ministerio Público. Por las mismas detonaciones que se hicieron en la zona y por los indicios balísticos, nosotros hicimos una denuncia de hechos”.

La autoridad deberá determinar quién realizó los disparos y bajo qué circunstancias ocurrieron las detonaciones.

Policías niegan haber ingresado a propiedades de Santa Fe Klan

Otro de los puntos aclarados por el secretario de Seguridad fue el supuesto ingreso de policías a domicilios relacionados con Santa Fe Klan.

Los compañeros no ingresaron a la Casa de Santa Fe. En ningún momento se ingresó a las casas de Santa Fe. Por la misma denuncia que tenemos ahí en redes sociales, nosotros iniciamos aquí una carpeta para también estar siempre al pendiente de garantizar el derecho y la seguridad de todos los guanajuatenses”.

Gamba Castillo agregó que, de acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se encontraban alrededor de ocho personas involucradas en una riña y tres vehículos.

Los compañeros no ingresaron a ninguna zona ni casas de Santa Fe, al parecer eran ocho personas en riña y tres vehículos, después de la agresión se solicitó refuerzo y se acordonó toda la zona”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que existen cámaras de vigilancia que podrían ayudar a esclarecer la secuencia de los hechos.

Gamba Castillo confirmó que hay cámaras vecinales y una cámara del C5 con registros del área donde ocurrió el incidente.

El funcionario invitó a Santa Fe Klan y a cualquier persona que tenga videos, fotografías u otra evidencia a entregarlos ante el Ministerio Público para que sean incorporados a la investigación.