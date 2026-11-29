John Stamos, familiares, amigos y figuras del mundo de la música atraviesan un momento complicado tras la muerte de Mike Love, integrante de The Beach Boys, agrupación que marcó a varias generaciones con sus canciones y que se convirtió en una de las más importantes de Estados Unidos.

Entre las celebridades que se han pronunciado sobre la muerte del cantante se encuentra John Stamos, quien durante varios años tuvo la oportunidad de compartir el escenario con el músico y construir una amistad que fue más allá de lo profesional.

IG: Mike Love Official

El actor, recordado por su participación en la serie Full House, recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se siente tras la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

John Stamos dedica emotivo mensaje a Mike Love tras su muerte

Luego de que se diera a conocer que Mike Love murió a los 85 años, John Stamos compartió una publicación en Instagram en la que habló sobre los sentimientos que experimenta al despedirse de su amigo.

“Esta noche lloraré hasta quedarme dormida. No recuerdo la última vez que lo hice. He pasado gran parte de mi vida celebrando la alegría que él me brindaba. Ahora me doy cuenta de que cuanto más profunda es la alegría, más profunda es la tristeza. Ha sido un privilegio haber amado a alguien lo suficiente como para sufrir tanto”.

Aunque muchas personas conocen a John Stamos por su trabajo en la televisión, el famoso también ha dedicado parte de su carrera a la música, lo que le permitió conocer de cerca a los integrantes de The Beach Boys.

Su relación con Mike Love comenzó hace varias décadas y, con el paso del tiempo, el cantante se convirtió en alguien indispensable en la vida del actor.

Una muestra de la cercanía que existía entre ellos ocurrió en 2018, cuando Mike Love ofició la boda de John Stamos y Caitlin McHugh.

John Stamos había revelado que Mike Love tenía problemas de salud

Semanas antes de la muerte del cantante, John Stamos había compartido con sus seguidores la preocupación que sentía por el estado de salud de su amigo.

En octubre, el actor se refirió a Mike Love como su “querido amigo, figura paterna, héroe musical y mentor”, además de revelar que estaba “afrontando graves problemas de salud”.

John Stamos y Mike Love IG: John Stamos

Pese a las recomendaciones de sus seres queridos y de los médicos, el integrante de The Beach Boys deseaba continuar haciendo una de las cosas que más disfrutaba: cantar frente a sus fans.

“Mike es un luchador. A pesar de que los médicos, familiares y amigos le instan a centrarse en su salud, él insiste en subir al escenario. Dice que necesita a su banda, al público, a sus amigos y al baterista a su alrededor para que le den fuerzas. He tocado con Mike durante 41 años. Jamás imaginé lo mucho que me afectaría ver a alguien tan extraordinario enfrentarse a algo tan humano y frágil”.

En aquella ocasión, John Stamos también aprovechó para agradecerle al cantante todo lo que había aprendido de él durante los años que trabajaron juntos.

El actor aseguró que Mike Love “me enseñó a entretener, a dominar el escenario, a conectar con el público y a hacer que la gente sienta algo”, y que “me ha convertido en un mejor músico, artista y persona”.

El músico estadounidense y cofundador de The Beach Boys, Mike Love, conocido por su voz de barítono y su excéntrica presencia en el escenario, falleció a los 85 años. AFP

Debido a los problemas de salud del cantante, John Stamos and the California Sound, agrupación del actor, sustituyó a The Beach Boys en una serie de presentaciones que se realizaron en Disney World durante noviembre.

¿De qué murió Mike Love, integrante de The Beach Boys?

La noticia del fallecimiento de Mike Love fue confirmada por un representante del cantante a través de un comunicado, en el que se destacó la importancia que tuvo el músico dentro de la industria.

“Un ícono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y por haber inspirado a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans”.

IG: Mike Love Official

Aunque se sabía que el famoso enfrentaba problemas de salud, hasta el momento del anuncio de su fallecimiento no se había dado a conocer la causa de su muerte.

Con la partida de Mike Love, Al Jardine se convirtió en el último integrante original de The Beach Boys que continúa con vida. En 2025, Brian Wilson, también fundador de la agrupación y primo del cantante, murió a los 82 años.