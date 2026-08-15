¿Qué pasó con Fofo Márquez? Publica video desde su cuarto y desata rumores

Fofo Márquez volvió a aparecer en redes sociales y, como era de esperarse, la publicación generó dudas entre sus seguidores. En el video, el influencer aparece mostrando su habitación en un formato conocido como room tour, algo que rápidamente llevó a algunos usuarios a preguntarse si ya había salido de prisión.

La respuesta es no. Aunque las imágenes muestran a Rodolfo “Fofo” Márquez dentro de un espacio privado y parecen recientes a primera vista, el video corresponde a una grabación realizada tiempo atrás y simplemente volvió a publicarse en sus plataformas.

El detalle provocó confusión porque las redes sociales del creador de contenido continúan activas pese a que actualmente permanece privado de su libertad.

¿Fofo Márquez ya salió de prisión?

Hasta el momento, Fofo Márquez no ha recuperado su libertad.

El influencer continúa cumpliendo la sentencia de 17 años y seis meses de prisión que recibió después de ser declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Su defensa ha buscado distintas alternativas legales para modificar su situación, pero los recursos presentados no han conseguido que abandone el penal donde permanece recluido.

Actualmente, Fofo Márquez se encuentra en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, donde cumple su condena.

Fofo Márquez Especial

Por eso, el video que volvió a circular no debe interpretarse como una señal de que el influencer fue liberado. Se trata de contenido antiguo que regresó a las plataformas.

¿Por qué siguen activas las redes de Fofo Márquez?

Otro detalle que llamó la atención es que algunas cuentas asociadas con Fofo Márquez continúan publicando contenido.

En el caso de Facebook, la página mantiene actividad, aunque actualmente funciona más como un espacio de entretenimiento y publicaciones relacionadas con memes que como una cuenta personal manejada directamente por el influencer.

La continuidad de estas plataformas también puede tener una explicación económica. Mantener activas las cuentas permite que el contenido antiguo siga teniendo alcance y, dependiendo de las condiciones de cada plataforma, podría generar ingresos.

Fofo Márquez Especial

Esto no significa que Fofo Márquez esté utilizando personalmente sus redes desde prisión. La publicación de contenido puede quedar en manos de personas que administran sus perfiles.

¿Quién es Fofo Márquez?

Antes de convertirse en protagonista de un proceso judicial, Fofo Márquez ya era una figura conocida en Internet.

Rodolfo Márquez construyó su popularidad mostrando un estilo de vida relacionado con autos de lujo, viajes, fiestas y compras costosas. Durante años se presentó en redes como un joven con una gran fortuna y consiguió millones de seguidores gracias a videos que buscaban provocar reacciones.

Su personaje de "niño millonario" también lo llevó a protagonizar varias polémicas. Una de las más recordadas ocurrió en 2022, cuando cerró el puente Matute Remus, en Guadalajara, para grabar contenido.

Influencer Fofo Márquez

Con el tiempo, sus enfrentamientos con otros influencers y algunas de sus declaraciones también lo mantuvieron constantemente en el centro de la conversación digital.

El caso que cambió su vida

La situación de Fofo dio un giro en abril de 2024, cuando fue detenido en el Estado de México después de agredir físicamente a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan.

Las imágenes de la agresión fueron difundidas ampliamente en redes sociales y provocaron indignación. El caso avanzó hasta llegar a los tribunales y finalmente recibió una condena de 17 años y seis meses por feminicidio en grado de tentativa.

Desde entonces, su vida dejó de estar ligada a los lujos y las polémicas de Internet para concentrarse en su proceso legal y su estancia en prisión.

Fofo Márquez Tiktok

Por eso, la reaparición de un video antiguo puede generar confusión, pero no hay indicios de que Fofo Márquez haya salido libre. Hasta ahora, continúa cumpliendo su sentencia y cualquier cambio en su situación tendría que ser confirmado por las autoridades o por su defensa.