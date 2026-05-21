Katseye anuncia segunda fecha en CDMX; ¿cuándo es la preventa?

KATSEYE tendrá una segunda fecha en México debido a la demanda de boletos para su concierto en la Ciudad de México. El grupo sumó una nueva presentación en el Palacio de los Deportes para el sábado 28 de noviembre de 2026, como parte de The Wildworld Tour, luego de que su primera fecha del viernes 27 de noviembre registrara poca disponibilidad en Ticketmaster.

La nueva fecha ya aparece en Ticketmaster México y los boletos saldrán a la venta este viernes 22 de mayo a las 3:00 p.m. El concierto está programado para las 8:00 p.m., en el mismo recinto de la primera presentación: el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

El anuncio fue celebrado por los EYEKONS, nombre del fandom de KATSEYE, luego de que Ocesa compartiera el mensaje: “pinkies up, EYEKONS… debido a la increíble demanda, se ha sumado un segundo show de KATSEYE en México”.

¿Cuándo será la segunda fecha de KATSEYE en México?

La segunda presentación de KATSEYE en México será el sábado 28 de noviembre de 2026.

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes para shows internacionales en la Ciudad de México. De acuerdo con Ticketmaster, el evento iniciará a las 8:00 de la noche.

Con esta nueva fecha, KATSEYE tendrá dos conciertos consecutivos en CDMX:

Viernes 27 de noviembre de 2026 — Palacio de los Deportes.

— Palacio de los Deportes. Sábado 28 de noviembre de 2026 — Palacio de los Deportes.

¿Cuándo salen los boletos para la segunda fecha?

Los boletos para el segundo concierto de KATSEYE en México estarán disponibles el viernes 22 de mayo a las 3:00 p.m. a través de Ticketmaster.

La fecha aparece como Venta General en la plataforma, por lo que los fans deberán ingresar directamente al sitio para elegir boletos, revisar disponibilidad y confirmar zonas al momento de compra.

La recomendación para los fans es tener lista su cuenta de Ticketmaster, método de pago y revisar la fila virtual con anticipación, ya que la primera fecha mostró alta demanda.

Instagram

¿Cuánto cuestan los boletos de KATSEYE en México?

Para la primera fecha del 27 de noviembre, los precios revelados para el Palacio de los Deportes van desde mil 711 pesos hasta 7,812 pesos, con cargos por servicio incluidos. Además, se añade un cargo único de procesamiento de orden de 50 pesos por compra, sin importar el número de boletos adquiridos.

KATSEYE llega con The Wildworld Tour

La visita de KATSEYE a México forma parte de The Wildworld Tour, gira con la que el grupo recorrerá distintas ciudades del mundo. En Ticketmaster, el calendario internacional incluye fechas en Europa, Estados Unidos y México, con paradas en recintos como The O2 de Londres, Ziggo Dome de Ámsterdam, Kaseya Center de Miami y el Palacio de los Deportes de CDMX.

El grupo ha ganado fuerza como una de las propuestas pop globales más visibles de los últimos años, impulsado por canciones como Touch, Debut, Gnarly, Gabriela y PINKY UP, esta última convertida en una de las frases que más usan sus fans para celebrar cada anuncio.

Instagram

La apertura de una segunda fecha confirma la respuesta del público mexicano y coloca a CDMX como una de las paradas más importantes de la gira.