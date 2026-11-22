La música y el baile reunieron a dos generaciones de artistas en un momento inesperado durante uno de los conciertos de Katseye en Los Ángeles. La agrupación sorprendió a sus seguidores al recibir como invitada especial a Camila Cabello, quien aceptó el reto de aprenderse algunos pasos de la coreografía de "Gabriela" y compartir el escenario con las integrantes.

El encuentro ocurrió la noche del sábado en el Crypto.com Arena, como parte de la gira Wildworld. La participación de la cantante cubanoestadunidense se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación, especialmente por la complicidad que mostró con Daniela Avanzini.

Foto: Instagram katseyeworld

¿Cómo fue la invitación de Katseye a Camila Cabello?

Después de interpretar alrededor de seis canciones, las integrantes de Katseye hicieron una pausa para dar paso a una invitada que no estaba entre las sorpresas que esperaba el público.

Daniela Avanzini fue la encargada de presentar a Camila Cabello y darle la bienvenida al escenario. Al encontrarse frente a ella, la integrante del grupo no ocultó su emoción y aprovechó para preguntarle si conocía la coreografía de "Gabriela".

La intérprete de "Havana" respondió entre risas que solamente sabía algunos movimientos, pero eso no fue impedimento para aceptar la propuesta.

Somos dos mamis latinas, siento que hay muchas mamis latinas aquí. Así que incluso si nos equivocamos en los pasos, lo que cuenta es el sazón", comentó Camila antes de comenzar a bailar junto a Daniela.

Ambas realizaron parte de la coreografía, incluido el característico movimiento de manos conocido como "hand-ography". Al terminar, Cabello se despidió del público y las integrantes de Katseye retomaron el espectáculo para interpretar el tema completo.

Foto: Instagram Camila Cabello

¿Qué canciones interpretó Katseye durante su concierto en Los Ángeles?

La presentación comenzó aproximadamente a las 20:30 horas con "Hootie Frutti" y "Touch", dos de los temas elegidos para abrir la noche.

A lo largo del espectáculo, el grupo también presentó canciones como "Pinky Up", "Gnarly" y "Mean Girls", con las que recorrió parte de su repertorio musical.

En esta ocasión, Katseye se presentó con cuatro integrantes: Daniela Avanzini, Lara Raj, Yoonchae y Megan Skindiel.

La agrupación atraviesa un momento importante en su carrera, pues recientemente recibió el reconocimiento a Grupo del Año durante los Variety Hitmakers 2026, distinción que reconoce su impacto dentro de la industria musical.

Katseye’s Daniela brings out Camila Cabello to do the Gabriela dance in Los Angeles https://t.co/109Fz6UMmy — Variety (@Variety) November 22, 2026

Camila Cabello AFP

¿Cuándo volverá a presentarse Katseye en Los Ángeles?

La aparición de Camila Cabello ocurrió durante una de las fechas de la gira Wildworld, con la que Katseye recorre distintas ciudades de Estados Unidos.

El grupo tiene previsto regresar al Crypto.com Arena el domingo por la noche, antes de continuar con sus presentaciones en Phoenix.

La gira concluirá el próximo 1 de diciembre en el Ariat Arena de Fort Worth, Texas, con lo que la agrupación cerrará esta etapa de conciertos, en un año marcado también por pausas temporales de algunas de sus integrantes para atender su salud mental.