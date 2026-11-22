Durante más de una década, la ola coreana ha demostrado que las barreras del idioma no significan absolutamente nada cuando se trata de música, baile y conexión emocional con millones de seguidores. Por eso no es casualidad que el fenómeno llegara al cine con la película K-Pop: The Debut, te contamos cuándo se estrena, el reparto y de qué trata.

El K-pop llena los estadios más emblemáticos del mundo hasta dominar las listas de reproducción digitales y las tendencias de redes sociales, se ha consolidado como el fenómeno cultural más vibrante de nuestra época.

Pero ahora dará el salto hacia las salas de cine comerciales con una superproducción pensada específicamente para retratar la adrenalina de esta industria desde adentro.

K-Pop: The Debut se trata de una apuesta cinematográfica respaldada por Paramount Pictures y HYBE America, que promete sumergir a los espectadores en el universo competitivo, brillante y emocionalmente exigente de las futuras estrellas del género.

No se trata de un documental o un concierto de algún grupo, sino de un drama musical que busca capturar la esencia real de los procesos de formación artística en Seúl, combinando el espectáculo visual de una gran producción hollywoodense con el ADN de las agencias surcoreanas.

K-Pop: The Debut Paramount

¿De qué trata K-Pop: The Debut?

K-Pop: The Debut gira en torno a Lizzy Lee, una joven coreano-estadounidense que durante toda su vida ha seguido obedientemente el camino académico y profesional que sus padres diseñaron para ella.

Todo cambia de manera radical cuando Lizzy logra asegurar un lugar dentro de un programa de competencia televisado a nivel global, creado con el objetivo de formar a la próxima gran agrupación femenina de K-pop.

Decidida a no dejar pasar la oportunidad de su vida, aunque obligada a mantener sus verdaderos planes en secreto frente a su familia, la protagonista empaca sus maletas y viaja directamente a Corea del Sur, dispuesta a medirse en una de las industrias más rigurosas y competitivas del planeta.

Rodeada de decenas de aspirantes extraordinarias provenientes de distintas partes del mundo, la protagonista debe someterse a jornadas extenuantes de entrenamiento vocal, ensayos interminables de baile y evaluaciones semanales frente a cámaras y jueces implacables.

Al final de la competencia, únicamente existen cuatro lugares disponibles para integrar el nuevo grupo femenino que debutará ante el mundo. En medio de esa olla de presión constante, donde cada presentación puede significar el pase a la siguiente ronda o la eliminación definitiva, Lizzy contará con el respaldo inesperado de Kevin, un aliado clave dentro de la industria que la ayudará a encontrar la confianza necesaria para abrazar su propia identidad, superar sus miedos y demostrar que tiene todo lo necesario para conquistar el escenario internacional.

K-Pop: The Debut Paramount

¿Quiénes protagonizarán la película sobre K-pop?

El equipo de casting de K-Pop: The Debut reunió a un elenco multicultural que combina estrellas emergentes de Hollywood, figuras consagradas del cine y la televisión surcoreana, y talentos reales de la música pop.

Ji-young Yoo interpretará a Lizzy Lee, el papel protagónico; el cantante, compositor y presentador coreano-estadounidense Eric Nam como Kevin; su presencia en el elenco funciona como un puente natural entre el público occidental y el ecosistema del entretenimiento en Seúl.

Yoo Ji-tae y Kang So-ra, dos pesos pesados de la actuación en Corea del Sur, se suman al proyecto. Yim Si-wan, Sung Joon, la actriz mexicana Renata Vaca, Silia Kapsis, Aliyah Turner, Ahin Lee, Kim Shana, Lee Hyung-chul y Park Ju-bi también serán parte del elenco.

La dirección corre a cargo de Benson Lee, cineasta coreano-estadounidense con amplia trayectoria retratando la intersección entre identidad asiática y cultura pop, mientras que el guion fue desarrollado por Eileen Shim y Elyse Hollander a partir de una idea original de Alina Simone.

Eric Nam en K-Pop: The Debut Paramount

¿Veremos cameos de estrellas del K-pop?

La producción ha confirmado la aparición especial de KATSEYE, el exitoso grupo femenino global, en K-Pop: The Debut; así como la participación de ILLIT, una de las agrupaciones femeninas de quinta generación más populares de la escena surcoreana actual.

Si bien no están confirmados en la cinta, sí se sabe que en cuanto a música, se contará con las participaciones en el soundtrack por parte de BTS, TWICE y, claro, KATSEYE.

¿Cuándo se estrena K-Pop: The Debut?

Paramount Pictures programó el estreno comercial de K-Pop: The Debut en salas de cine de Estados Unidos para el viernes 26 de febrero de 2027, mientras que en mercados clave de Latinoamérica como México su llegada a la cartelera está proyectada a partir del jueves 25 de febrero de 2027.