¿A qué hora y en qué canal? Todo sobre el imperdible estreno de la serie de Timbiriche

Timbiriche está de regreso, aunque esta vez no sobre un escenario, sino a través de una serie que llevará a la pantalla la historia de una de las agrupaciones juveniles más importantes del pop mexicano. La producción, inspirada en hechos reales, recorrerá los primeros años del grupo, su ascenso a la fama y las situaciones que marcaron la vida de sus integrantes.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Timbiriche?

El estreno oficial de Timbiriche será este viernes 9 de octubre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la plataforma de ViX.

Timbiriche está de regreso con una serie que reconstruirá los primeros años del grupo y su camino hacia la fama. Cortesía Vix

El medio confirmó el horario mediante sus redes sociales y estableció un lanzamiento semanal para la producción. De esta manera, quienes quieran seguir la historia tendrán que esperar cada viernes para conocer un nuevo capítulo después del estreno inicial.

Para el público de Estados Unidos, el lanzamiento está programado para las 21:00 horas del Este y 18:00 horas del Pacífico.

¿Se puede ver la serie de Timbiriche en televisión abierta?

Sí. Antes de su llegada a ViX, los espectadores tendrán una oportunidad para conocer la producción en televisión abierta.

Las Estrellas tendrá un preestreno especial de la producción antes de su lanzamiento oficial en la plataforma de streaming. Cortesía Vix

Las Estrellas transmitirá el primer episodio este jueves 8 de octubre, después del noticiero nocturno. Esta emisión funcionará como un preestreno del capítulo inicial, mientras que la continuidad de la historia estará disponible en ViX.

La transmisión televisiva permitirá que quienes tengan curiosidad por la producción puedan acercarse al primer episodio sin necesidad de esperar al lanzamiento de streaming del viernes.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie de Timbiriche?

La primera temporada estará integrada por ocho episodios, con una duración aproximada de entre 45 y 55 minutos cada uno.

La serie llegará a ViX este viernes 9 de octubre con sus primeros capítulos. Cortesía Vix

ViX eligió un esquema de estreno semanal en lugar de colocar toda la temporada de manera simultánea. De acuerdo con la programación anunciada, los primeros dos capítulos llegarán el viernes 9 de octubre, mientras que posteriormente habrá un episodio nuevo cada viernes.

Así, el calendario previsto queda de la siguiente manera:

Capítulos 1 y 2: 9 de octubre

9 de octubre Capítulo 3: 16 de octubre

16 de octubre Capítulo 4: 23 de octubre

23 de octubre Capítulo 5: 30 de octubre

30 de octubre Capítulo 6: 6 de noviembre

6 de noviembre Capítulo 7: 13 de noviembre

13 de noviembre Capítulo 8, final: 20 de noviembre

Por ello, el final de la temporada está contemplado para el 20 de noviembre, siempre que se mantenga el calendario anunciado.

¿De qué trata la serie de Timbiriche?

La producción reconstruye, desde la ficción, el camino de un grupo de jóvenes que comenzó su carrera en los años 80 y terminó convertido en uno de los grandes fenómenos del pop en español.

La nueva producción de ViX llegará con ocho episodios y mostrará el lado menos conocido de la icónica agrupación juvenil. Cortesía Vix

La historia mostrará cómo el éxito transformó la vida de sus integrantes mientras crecían frente a los reflectores. Además de la música y los conciertos, abordará conflictos personales, cambios dentro de la agrupación, rivalidades y las presiones que acompañaron su fama.

Uno de los ejes más delicados será la relación entre los personajes inspirados en Sasha Sokol y Luis de Llano, tema que ha provocado especial atención debido a la historia real y al posicionamiento público de algunos de los integrantes originales.

Los responsables de la producción han señalado que se trata de una ficción inspirada en hechos reales, no de una reconstrucción documental de la historia de Timbiriche.

Osvaldo Benavides asegura que uno de los objetivos fue evitar romantizar el abuso y mostrarlo con sensibilidad. Cortesía Vix

¿Quiénes son el elenco de la serie de Timbiriche?

El reparto está encabezado por Macarena García como Sasha, junto con Michel Pellicer como Paulina, Clara Dalmao como Talía, Sebastián Poza como Benny, Sol Winer como Mariana y Luis de la Rosa como Erik.

También participan Jesusa Ochoa como Alex, Iker Solano como Diego, Edu Maruri como Edu, Jauma Mateu como Juan, Osvaldo Benavides como Luis y Alberto Guerra como Héctor Ferrel.