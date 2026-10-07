La historia de Timbiriche llegará a la pantalla con una nueva serie inspirada en la época de los años 80 y 90, cuando la agrupación se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales de México y América Latina.

A 44 años de su debut, la banda continúa en la memoria de varias generaciones. Aunque no se mantiene activa de manera permanente, sus integrantes han protagonizado reencuentros y conciertos especiales que mantienen vivo el legado de una de las agrupaciones juveniles más importantes del país.

Timbiriche: historia

Timbiriche nació el 30 de abril de 1982, fecha que coincide con la celebración del Día del Niño. Su presentación oficial ocurrió en el programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco.

El padrino de la agrupación fue Miguel Bosé, mientras que entre sus integrantes originales estuvieron Benny Ibarra, Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Paulina Rubio.

Durante sus primera aparicion, algunas de las canciones que marcaron este momento fueron: “Amor para ti”, “Hoy tengo que decirte papá”, “Y la fiesta comenzó” y “Somos amigos”.

¿Quién es quién en la nueva serie de Timbiriche?

Pero, ¿quiénes son los actores que darán vida a los integrantes de una de las bandas juveniles más famosas de México?

Sebastián Poza como Benny Ibarra

Sebastián Poza como Benny Ibarra Iker Solano como Diego Schoening

Macarena García como Sasha Sokol

Michelle Pellicer como Paulina Rubio

Sol Wainer como Mariana Garza

Jesusa Ochoa como Alix Bauer

Luis de la Rosa como Erik Rubín

Edu Maruri como Eduardo Capetillo

Clara Dalmao como Thalía

Andrea Chaparro como Edith Márquez

La serie mostrará los primeros años de la banda y el camino que llevó a sus integrantes a consolidarse como una de las agrupaciones adolescentes más icónicas de la música mexicana.

¿Dónde pasará la serie de Timbiriche?

La serie de Timbiriche llegará a ViX y tendrá su estreno el viernes 9 de octubre de 2026, como parte del contenido de la plataforma.

Sin embargo, el primer capítulo podrá verse antes en televisión abierta, pues se estrenará el jueves 8 de octubre de 2026 por Canal 2, al terminar el noticiero En Punto con Enrique Acevedo.

Aunque la producción es uno de los estrenos más esperados por los fans de Timbiriche, también ha generado comentarios entre algunos de sus integrantes, quienes han manifestado que la historia fue realizada sin haber sido consultados.

Pese a ello, la serie se perfila como una oportunidad para que generaciones tengan un acercamiento con la trayectoría de Timbiriche y para que sus seguidores recuerden los inicios de una agrupación que marcó la música juvenil en México.