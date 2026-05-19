La cumbia está de luto; murió Totó la Momposina a los 85 años

La música colombiana está de luto. Totó la Momposina falleció a los 85 años. La familia de Sonia Bazanta Vides, nombre real de la legendaria cantautora colombiana confirmó la noticia en redes sociales y detalló que el deceso se dio el domingo pasado.

“Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de Mayo. Causa, infarto al miocardio”, informó la familia.

El adiós a una leyenda de la identidad caribeña

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo", expresaron sus hijos en el emotivo comunicado difundido en las redes sociales de la también intérprete.

Nacida en Talaigua Nuevo (Bolívar), Totó dedicó más de seis décadas de su vida a rescatar, preservar y difundir los ritmos ancestrales de la costa Caribe, como la cumbia, el bullerengue, la chalupa y el porro.

Totó la Momposina falleció a los 85 años IG Totó la Momposina

Su talento la llevó a los escenarios internacionales más exigentes, incluyendo la histórica presentación en Estocolmo en 1982, donde acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura.

Tras su retiro de los escenarios en 2022 por motivos de salud, Totó dejó un legado inestimable que no solo transformó la música folclórica, sino que sembró un profundo orgullo de identidad en nuevas generaciones.

"Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado".

Homenaje póstumo y repatriación

La familia detalló que los restos de la cantautora serán trasladados desde México hacia Bogotá el próximo 27 de mayo.

Muere Totó la Momposina Instagram @totolamomposinaoficial

En la capital colombiana se llevará a cabo un homenaje póstumo en cuerpo presente en el Capitolio Nacional para que sus seguidores, colegas y el pueblo colombiano puedan darle el último adiós y celebrar su vida y obra. Los horarios específicos de la ceremonia se confirmarán en los próximos días.

Para despedirla, su familia recordó los versos de uno de sus cantos más profundos, que hoy resuena como su último viaje: