Homelander y A-Train hablan de su relación tóxica en la temporada 5 de 'The Boys' 

La reparación de Butcher (Karl Urban) para acabar con todos los supes de la faz de la tierra cambiará para siempre el destino de todo el universo The Boys, cuyos primeros dos episodios de la temporada 5 estrenan hoy en Prime Video.

Y dentro de todo este peligro inminente con el virus, Homelander (Antony Starr) y A-Train (Jessie T. Usher) librarán sus propias batallas, uno exagerando su egolatría y el otro, huyendo.

“Homelander no está en Francia. Él finalmente ha conseguido todo lo que quería... y aun así no es suficiente. Así que, a pesar de lo que ocurre externamente, internamente sigue en ese descontento inquieto, tratando de entender por qué todo el mundo se vuelve en su contra. Él es la víctima perpetua. Así que está en un buen punto para arrancar la temporada de la manera que queríamos: causando problemas”, explicó Starr en una entrevista proporcionada por la plataforma.

El propio intérprete de A-Train destacó que desde la temporada 1 quedó clara la relación entre él y Homelander, pues lo ha visto desmoronarse desde sus inicios. Pese a que en el desenlace de la historia creada por Garth Ennis y Darick Robertson se resolverá por fin la razón de la existencia del velocista, Jessie piensa que siempre ha sido un hombre roto y sin esperanza.

The Deep, Homelander y Black Noir Prime Video

Por eso siempre lo vemos luchar para salir del yugo de Homelander. Es una dinámica bastante controladora de su parte, porque aunque está constantemente ayudando, la gente no lo ve así. Quizá por eso está constantemente huyendo”, intervino T-Usher.

Y no olvidemos que tuviste problemas del corazón y… de adicciones. Hay demasiados problemas, por eso Homie piensa que te da muchas oportunidades, por pensar que eres el atleta al final de su carrera y que no sabe rendirse… y, para ser honesto, no hay muchos trabajos de comentaristas deportivos”, bromeó Starr.

“Así que ha sido un viaje turbulento e interesante para ambos. De hecho, una de mis escenas favoritas, si no mi favorita de toda la serie, fue cuando hicimos esa donde pasabas por el pasillo con el batido y... fue muy divertido, pero también tenías puesto ese traje de gordito, al cual yo le estaba dando toques”, agregó.

El mismo intérprete de Homelander dijo que siempre amó la serie por pasar del humor negro a partes completamente oscuras, con trasfondos completamente maliciosos capaces de dar giros inesperados.

Los primeros dos episodios de la temporada 5 de The Boys ya están disponibles hoy en el servicio de Prime Video.