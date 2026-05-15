Capítulo final de 'The Boys' llegará a cines de México y será en formato 4DX

El episodio final de The Boys llegará a las salas de cine en México y además lo hará en 4DX, algo que está enloqueciendo a los seguidores de la serie, pues las escenas con este formato podrían vivirse al máximo.

Cinépolis confirmó la noticia luego de que publicó un mensaje en redes sociales adelantando que los fanáticos podrán ver el cierre de la serie satírica de superhéroes de Amazon Prime Video en salas especiales.

¡Ya no pude aguantar más este secreto! Oficial, veremos juntos The Boys en 4DX amigos”, escribieron desde la cuenta de Cinépolis.

Capítulo final de The Boys llegará a cines: cuándo y dónde

The Boys, capítulo final en cines. Especial

De acuerdo con la información oficial revelada, el episodio llegará a las salas mexicanas el próximo 20 de mayo de 2026 como parte de una función especial limitada.

Aunque todavía no aparecen todos los horarios disponibles, se espera que la cadena habilite preventas y complejos participantes en los próximos días.

El anuncio tomó por sorpresa a miles de fanáticos en México, pues inicialmente las funciones especiales solamente estaban contempladas para algunos complejos en Estados Unidos.

Sobre los precios para ver el final de The Boys en cines de México, se sabe que esos pueden variar depende del cine. No obstante, el rango aproximado es de 100 a 200 pesos mexicanos. Para la función en 4DX, los asistentes pueden esperar efectos sincronizados con la narrativa, los cuales van desde viento, vibraciones, humo y movimientos de asientos.

Duración del episodio

The Boys, capítulo final en cines. Especial

El último episodio de The Boys tendrá una duración exacta de 65 minutos, algo que, pese a la expectativa, está causando molestia a los fans.

Muchos seguidores expresaron su descontento debido a que esperaban un episodio más extenso que permitiera desarrollar mejor las historias pendientes y mostrar más muertes importantes antes del desenlace definitivo.

Lejos de lo anterior, el final de The Boys es uno de los más esperados, pues los últimos episodios han generado más dudas que respuestas. La incógnita más importante sigue siendo si la historia tendrá un cierre digno y logrará atar todos los cabos en tan poco tiempo.

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