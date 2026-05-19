Panteón Rococó gratis en el Edomex, ¿cuándo y dónde es el concierto?

La legendaria banda de ska, Panteón Rococo, anunció un concierto gratis en el Estado de México (Edomex), como parte de su gira por su 30 aniversario.

El concierto gratuito forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, cuya estrategia es atender a las juventudes bajo una política pública de alcance nacional, territorial y comunitario.

Así, bajo el lema de “Paz, baile y resistencia”, Panteón Rococo celebrará tres décadas de trayectoria con éxitos como La carencia, La dosis perfecta, La rubia y el demonio, Cúrame y Toloache pa' mi negra.

¿Cuándo y dónde es el concierto gratis de Panteón Rococo en Edomex?

De acuerdo con el anuncio oficial, el concierto gratis de la banda de ska liderada por Luis Román Ibarra, “Dr. Shenka”, tendrá lugar el próximo 30 de mayo en punto de las 20:30 horas de la noche en el Deportivo Ciudad Jardín del Municipio de Nezahualcóyotl, en el Edomex.

Panteón Rococo gratis en el Edomex. Especial

A través de su cuenta oficial de Instagram, la legendaria banda compartió el cartel en donde se anuncia su participación en el Festival Ecos de Oriente en Neza.

Una no fue suficiente, amigos de Neza. Este 30 de mayo nos vemos en el Festival Ecos de Oriente para liberar toda la energía que quedó guardada del show anterior”.

Cabe destacar que fue en abril pasado cuando la banda se presentó en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Ciudad Nezahualcóyotl.

El evento llamó la atención porque días antes se informó un cambio de sede “por causas ajenas a la banda”, trasladando el show al recinto de Neza. La noticia fue difundida por la agrupación y promotores en redes sociales, generando expectativa entre los seguidores del ska en la zona oriente del Valle de México.

El setlist incluyó varios de sus temas más conocidos como “La dosis perfecta”, “La carencia”, “Vendedora de caricias”, “Arréglame el alma” y “Esta noche”. Además interpretaron canciones recientes como “Cha Cha Love”, mezclando clásicos con material nuevo dentro de un show de casi 30 canciones.

Gira mundial “30 aniversario. Generación del 95”

Con la gira “30 Aniversario: Generación del 95”, Panteón Rococó conmemora tres décadas de trayectoria dentro del ska, rock y música alternativa en México.

El tour comenzó como una serie de conciertos especiales entre 2025 y 2026, recorriendo varias ciudades de México y Estados Unidos con espectáculos de larga duración y repertorios llenos de clásicos.

El nombre “Generación del 95” hace referencia a la época en la que la banda comenzó a consolidarse dentro de la escena underground mexicana, conectando especialmente con jóvenes de mediados de los años noventa.

Panteón Rococo gratis en el Edomex. Especial

La gira apuesta mucho por la nostalgia de quienes crecieron escuchando canciones como “La carencia”, “La dosis perfecta”, “Arréglame el alma”, “Vendedora de caricias” y “Esta noche”, aunque también incorpora temas recientes y nueva producción musical.

En varias fechas se ha visto una producción más grande de lo habitual, con pantallas, visuales, luces y momentos de interacción con el público, además del tradicional slam que caracteriza sus presentaciones. En Puebla, por ejemplo, el grupo habló de sus inicios y recordó cómo pasaron de tocar en espacios pequeños a llenar recintos masivos.

La gira ha incluido ciudades como Guadalajara, Querétaro, Puebla, Villahermosa, Cancún, Tampico y Houston, además de fechas importantes en Ciudad de México y ahora se suma el Edomex.

Resistencia

La gira de Panteón Rococo también funciona como una reafirmación del mensaje social y político de la banda.

En sus shows, la legendaria banda de ska mantiene discursos sobre desigualdad, movimientos sociales y resistencia cultural, algo que ha sido parte de su identidad desde los años noventa.

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