¿A qué hora se estrena el primer episodio de Euphoria en HBO?

El estreno de Euphoria temporada 3 ya tiene horarios confirmados, y con ello regresa una de las producciones más comentadas de los últimos años. La serie, protagonizada por Zendaya, inicia su recta final con una entrega que promete cambiar el rumbo de sus personajes.

Para quienes siguen la historia desde México, la duda principal es clara: a qué hora se estrena Euphoria en México y cómo se podrá ver desde el primer episodio.

En este horario se estrena Euphoria temporada 3 en México

El estreno de Euphoria temporada 3 está programado para el domingo 12 de abril a través de HBO y la plataforma HBO Max.

En Estados Unidos, el episodio debut se emitirá a las 21:00 horas (ET), lo que en México equivale aproximadamente a las 19:00 horas. Desde ese momento, el capítulo estará disponible en streaming para los suscriptores.

La estrategia de lanzamiento será semanal, por lo que cada episodio se liberará uno por uno, manteniendo la conversación activa durante varias semanas. En total, esta temporada contará con ocho episodios.

Jules explora su camino en el arte mientras enfrenta decisiones personales. Cortesía

Una temporada que marca el cierre de Euphoria

Esta nueva entrega no es una más dentro del catálogo. Euphoria temporada 3 fue concebida como el cierre de la historia, lo que le da un peso distinto frente a las anteriores.

Desde su estreno en 2019, la serie creada por Sam Levinson acumuló reconocimiento tanto del público como de la crítica, incluyendo múltiples nominaciones a los premios Emmy. Su estilo visual, la forma de abordar temas sensibles y el desarrollo de sus personajes la colocaron como una referencia dentro del contenido juvenil.

Ahora, la narrativa avanza hacia una etapa más adulta. Los personajes dejan atrás la preparatoria y se enfrentan a decisiones con consecuencias más complejas, lo que marca un cambio en el tono de la historia.

Cassie sorprende con un giro polémico en su vida personal y digital. YouTube

¿De qué trata Euphoria temporada 3?

La trama de Euphoria 3 se centra en el grupo de amigos que ya no viven la dinámica adolescente que definió las primeras temporadas. En su lugar, enfrentan temas como la fe, la redención y el impacto de sus decisiones pasadas.

Este giro permite explorar nuevas capas en los personajes, alejándose del entorno escolar para adentrarse en conflictos más personales. La serie mantiene su enfoque en las emociones, pero con una perspectiva más madura.

Además, el estreno tendrá un momento especial fuera de la pantalla. El primer episodio será proyectado en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, como parte de una función nocturna exclusiva, lo que refuerza el impacto cultural de la serie.

Rue enfrenta consecuencias más graves relacionadas con las drogas. Cortesía

¿Quiénes regresan a Euphoria 3 y quiénes son los nuevos personajes?

El reparto principal de Euphoria temporada 3 mantiene a sus figuras más reconocidas. Junto a Zendaya, regresan Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow.

También continúan en la historia Colman Domingo y Nika King.

Entre las novedades destacan nombres como Sharon Stone y Rosalía, quienes se suman a esta última etapa, ampliando el alcance del proyecto.