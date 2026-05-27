Boletos para Junior H en CDMX: precios para el Estadio Ciudad de los Deportes

Los boletos para el concierto de Junior H en la Ciudad de México (CDMX), específicamente en el Estadio Ciudad de los Deportes para e 2027, ya están a la venta.

El cantante de corridos tumbados se presentará en la capital del país como parte del ‘Tour Estadios México 2027’. El recorrido partirá del Estadio Ciudad de los Deportes, el 30 de enero, para después presentarse en Morelia, Querétaro, Puebla, Saltillo, Torreón, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Los Mochis y Monterrey.

Los accesos para la CDMX fueron liberados este miércoles 27 de mayo a partir de las 11:00 horas a través de funticket.mx y taquillas físicas, por lo que los precios ya se dieron a conocer.

Precios de boletos para Junior H en CDMX

Junior H en CDMX. Especial

Para ver a Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes hay 12 zonas disponibles, que van desde los 870 a los 6,200 pesos.

Los precios quedaron de la siguiente forma y ya incluyen cargos por servicio:

Palcos (Boxes): 6,200.00

Platea Lateral A P1: 3,720.00

Platea Lateral B P1: 3,040.00

Sad Boyz Zone: 2,480.00

Platea Lateral A P2: 2,360.00

Freedom: 2,050.00

Platea Lateral B P2: 1,740.00

Preferente Lateral P1: 1,670.00

General: 1,490.00

Platea Cabecera A: 1,430.00

Platea Cabecera B: 1,240.00

Preferente Cabecera General: 870.00

El paquete conmemorativo Sad Boyz incluye el acceso anticipado para estar más cerca del escenario y artículos conmemorativos.

¿A qué hora será el concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Junior H en CDMX. Especial

De acuerdo con la información oficial, el concierto de Junio H en el Estadio Ciudad de los Deportes, en CDMX, se tiene previsto para empezar a las 21:00 horas del día 30 de enero del 2027, aunque las puertas estarán abiertas desde las 19:00 horas.

El Estadio se ubica en calle Indiana 255, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710 Ciudad de México.

Cabe destacar que Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, actualmente es uno de los artistas más escuchados del regional mexicano, con más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify.

También es considerado uno de los pioneros del movimiento “sad sierreño” o “sad boyz”, mezclando letras melancólicas con corridos y trap latino.

Entre sus canciones más famosas se encuentran:

Y Lloro

Ella

Mientras Duermes

El Azul (con Peso Pluma)

Esta gira para el cantante representa un nuevo paso en su evolución artística. Después de llenar arenas y festivales internacionales, ahora apuesta por escenarios todavía más grandes, confirmando el enorme momento comercial y musical que atraviesa dentro de la industria.

Es importante saber que Junior H no cantará corridos sobre el crimen organizado en los estados en los que hay prohibición.