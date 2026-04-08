¿Adiós a Euphoria? Creador de la serie de HBO Max habla de la cuarta temporada

La expectativa por la tercera temporada de Euphoria está en su punto más alto, pero también viene acompañada de una pregunta que inquieta a los fans: ¿será el final?

Durante el estreno en Hollywood, Sam Levinson dejó claro que su enfoque está completamente en cerrar esta etapa de la mejor manera posible. Aunque no confirmó oficialmente el final, sus declaraciones encendieron las alarmas.

Escribo cada temporada como si fuera la última, aseguró, dejando entrever que no hay planes concretos para una cuarta entrega.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria en México?

Para México, la nueva temporada de Euphoria se estrenará en la plataforma HBO Max el día de su lanzamiento global, con episodios disponibles aproximadamente a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), siguiendo el horario habitual de estrenos de la plataforma.

Golpes duros para el elenco y la producción

Uno de los momentos más emotivos del evento fue cuando Levinson habló sobre la muerte de Angus Cloud, quien falleció en 2023.

El creador no ocultó su dolor: “Perder a Angus fue muy duro para nosotros como equipo de producción. Lo quería muchísimo”, confesó visiblemente afectado.

Levinson explicó que la tercera temporada busca rendir homenaje al actor, manteniendo su esencia viva a través de la narrativa. Además, adelantó que los nuevos episodios abordarán temas más profundos, como la fe, la espiritualidad y el sentido de la vida.

Pero no fue la única pérdida. El equipo también enfrentó la muerte de Eric Dane, quien falleció tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Levinson recordó con admiración su profesionalismo, destacando que incluso tras su diagnóstico, el actor insistió en seguir trabajando.

Euphoria Cortesía

Zendaya anticipa el final

Las dudas sobre el futuro de la serie crecieron aún más tras las declaraciones de Zendaya, protagonista del drama.

Durante una entrevista, la actriz dejó entrever que la historia está llegando a su conclusión. “Creo que sí”, respondió cuando fue cuestionada sobre si esta sería la última temporada. Incluso fue más clara: “Se acerca el final”.

Estas palabras han sido interpretadas por los fans como una confirmación no oficial de que Euphoria podría despedirse definitivamente.

Hasta ahora, HBO no ha emitido un comunicado oficial sobre el futuro de la serie.

Zendaya se aleja de la actuación tras un año lleno de estrenos Reuters

Un salto en el tiempo que lo cambia todo

La tercera temporada traerá consigo un giro importante en la narrativa: un salto de cinco años en la historia.

Esto permitirá ver a los personajes en una nueva etapa de sus vidas. Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) ahora están casados y viven en los suburbios, mientras que Rue continúa enfrentando las consecuencias de su pasado.

Por su parte, Jules (Hunter Schafer) se enfoca en el arte, y Maddy (Alexa Demie) trabaja en la industria del entretenimiento.

Este cambio promete una narrativa más madura, con conflictos más complejos y una evolución significativa de los personajes.Una producción intensa y acelerada

El proceso de filmación también fue inusual. Zendaya reveló que el rodaje fue extremadamente demandante.

Lo que normalmente toma ocho meses lo hicimos en cuatro, explicó, describiendo la experiencia como si estuvieran grabando todos los episodios al mismo tiempo.

Este ritmo acelerado refleja el esfuerzo del equipo por entregar una temporada ambiciosa, pese a los desafíos personales y logísticos.

La serie se estrenará el 12 de abril Especial

¿El cierre de una era?

Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que la tercera temporada de Euphoria podría ser la última.

Entre las pérdidas dentro del elenco, las declaraciones de su creador y las pistas dadas por Zendaya, la serie parece acercarse a su desenlace.

Por ahora, Sam Levinson se mantiene enfocado en un objetivo claro: cerrar la historia con una temporada memorable.

AAAT*