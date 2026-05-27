El actor francés Pierre Deny, conocido recientemente por aparecer en la serie de Netflix “Emily en París”, murió a los 69 años luego de enfrentar complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por sus hijas mediante un comunicado difundido en medios internacionales.

Aunque en años recientes alcanzó mayor visibilidad gracias a la popular producción de Netflix, Deny llevaba décadas trabajando en la televisión y el teatro francés, donde construyó una carrera constante y muy reconocida entre el público europeo.

Su fallecimiento ocurrió el pasado lunes y rápidamente comenzaron a aparecer mensajes de despedida de colegas, artistas y seguidores de la serie.

Muere Pierre Deny, actor francés de “Emily en París”, a los 69 años IG pierredeny.off

¿De qué murió Pierre Deny?

La familia del actor confirmó la noticia mediante un breve comunicado donde explicaron que Pierre Deny enfrentaba un caso severo y repentino de ELA.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny”, señalaron sus hijas en el mensaje retomado por distintos medios internacionales.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas encargadas del movimiento muscular. En los últimos años, la enfermedad ha sido visibilizada por distintos artistas y figuras públicas alrededor del mundo.

Hasta ahora, la familia no ha compartido detalles adicionales sobre homenajes o ceremonias privadas.

Muere Pierre Deny, actor francés de “Emily en París”, a los 69 años IG pierredeny.off

¿Quién fue Pierre Deny?

Para muchos espectadores fuera de Francia, Pierre Deny se volvió familiar gracias a su participación en “Emily en París”, serie protagonizada por Lily Collins que se convirtió en uno de los títulos más populares de Netflix en los últimos años.

El actor apareció en las temporadas tres y cuatro interpretando a Louis de Léon, directivo de JVMA, la firma de lujo que forma parte de varias de las historias relacionadas con moda y negocios dentro de la serie.

Aunque su personaje no era parte del elenco principal, sí formó parte de varias escenas importantes dentro del entorno corporativo que rodea a Emily Cooper.

Con el éxito internacional de la producción, muchos actores franceses comenzaron a tener mayor alcance fuera de Europa, y Deny fue uno de ellos.

Más allá de “Emily en París”, Pierre Deny desarrolló gran parte de su trayectoria en producciones francesas de televisión.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de Renaud en la serie “Demain nous appartient”, donde trabajó durante varios años y logró conectar con una audiencia habitual dentro de Francia.

Además de la televisión, también participó en obras teatrales y distintos proyectos audiovisuales que lo mantuvieron activo durante décadas.

Muere Pierre Deny, actor francés de “Emily en París”, a los 69 años IG pierredeny.off

Las reacciones de colegas y artistas franceses

Tras darse a conocer la noticia, varias figuras del entretenimiento francés comenzaron a recordarlo públicamente.

Una de las primeras en despedirse fue la cantante y actriz Sylvie Vartan, quien compartió un mensaje en redes sociales donde habló de los momentos que vivió junto a Deny trabajando en teatro.

La artista recordó una producción escrita por Isabelle Mergault y describió al actor como una persona sensible, generosa y con mucho sentido del humor. También envió condolencias a sus familiares y personas cercanas.