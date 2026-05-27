BTS muestra su visita a Palacio Nacional con Sheinbaum; "tenemos que cantar Airplane Pt 2"

BTS estuvo en México hace casi un mes, sin embargo, la euforia que causó su visita a nuestro país continúa, ya que aunque el grupo de K-pop dejó tierras mexicanas, es un hecho que los ARMYs hicieron que sus idols vivieran momentos inolvidables.

Uno de ellos fue cuando RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook visitaron Palacio Nacional en donde tuvieron una reunión con Claudia Sheinbaum, y también, pudieron asomarse unos minutos a uno de los balcones para saludar a miles de ARMYs que se encontraban desde temprano esperando por ellos.

BTS comparte video de su visita a Palacio Nacional

Hace unas horas, BTS compartió a través de su cuenta de YouTube un video de una duración de un poco más de cinco minutos en el que mostró un poco más de cómo fue su visita a Palacio Nacional, momento que se realizó un día antes de su primer concierto en el Estadio GNP.

En el clip se muestra la llegada del grupo de K-pop a Palacio Nacional y cómo se sorprenden al entrar a los jardines que se encuentran en este importante lugar ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Tras unos minutos, los integrantes de BTS también se sorprendieron al ver el mural "Epopeya del Pueblo Mexicano" hecho por Diego Rivera y que se encuentra en la parte superior de una de las escaleras del edificio.

Poco después, los idols se encuentran con Claudia Sheinbaum, quien los saludó en inglés, idioma que usó casi todo el tiempo al hablar con los cantantes, pero también algo que destacó es que cuando la presidenta hablaba en español, algunos de los integrantes de BTS trataban de replicar las palabras, como una manera de querer aprender algunas palabras en español.

Después de que la presidenta les entregara un reconocimiento como invitados distinguidos y hablar con ellos de cómo fue su última visita a México, la cual ocurrió hace ocho años, Sheinbaum los invitó a salir al balcón a saludar a ARMY.

Tal y como se ha visto en otros videos, los cuales fueron compartidos por la presidenta de México, se observan algunos instantes de cuando BTS se asomó al balcón para saludar a los ARMYs que se encontraban en la explanada del Zócalo, quienes gritaron aún más al ver a los idols a pocos metros de distancia.

BTS eligió Airplane Pt. 2 como canción sorpresa en Palacio Nacional

Durante la gira “ARIRANG” BTS dedica unos minutos del show para interpretar dos canciones sorpresa, momento que causa emoción entre los fans, tanto como aquellos que se encuentran en sus shows y los que siguen todo lo que ocurre a través de redes sociales.

Antes de la visita de BTS a México, sus fans mexicanos especulaban con la posibilidad de que en alguno de los tres conciertos que darían en el país interpretaran “Airplane Pt. 2”, tema en el que mencionan a México y al mariachi, razón por la que muchos mencionaban que era una canción que sí interpretarían.

Y así fue, en el último concierto de BTS, el grupo cantó como canción sorpresa “Airplane Pt. 2”, lo que emocionó a los ARMYs mexicanos y la elección de este tema surgió durante su visita a Palacio Nacional.

Segundos después de que BTS se despidiera de ARMY, los fans comenzaron a cantar “Airplane Pt. 2”, por lo que los integrantes del grupo comentaron que debían cantar este tema en alguno de sus conciertos de México.