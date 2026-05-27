¿Murió Jorge Ortiz de Pinedo?; actor reaparece y aclara los rumores 

Jorge Ortiz de Pinedo salió a aclarar los rumores sobre su supuesta muerte luego de que en redes sociales comenzaran a circular mensajes que aseguraban el fallecimiento del actor y productor mexicano. La confusión se hizo tan grande que el nombre del comediante rápidamente se volvió tendencia y generó preocupación entre sus seguidores.

Las especulaciones iniciaron después de una publicación compartida en las cuentas oficiales del protagonista de “Una Familia de 10”. Aunque muchas personas interpretaron el mensaje como una despedida relacionada con él, en realidad estaba dedicado a Javier Coello Trejo, conocido como el “Fiscal de Hierro”, quien murió el pasado 24 de mayo.

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Jorge Ortiz de Pinedo desmiente su muerte en redes sociales

Ante la cantidad de comentarios y mensajes que comenzaron a difundirse, el actor reapareció públicamente para poner fin a la información falsa sobre su supuesto fallecimiento.

“Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí a mis redes”, escribió.

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Jorge Ortiz de Pinedo confirmó que se encuentra bien y agradeció el apoyo que recibió de parte de sus seguidores y medios de comunicación, quienes reaccionaron preocupados tras la viralización del rumor.

El actor también explicó que atraviesa un momento complicado por la pérdida de uno de sus amigos cercanos, motivo por el cual publicó el mensaje que terminó causando confusión entre usuarios de redes sociales.

Asimismo, aseguró que se encuentra “bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo”.

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¿Qué provocó el rumor de la muerte de Jorge Ortiz de Pinedo?

Todo ocurrió cuando Jorge Ortiz de Pinedo publicó una fotografía acompañada de un mensaje de despedida dedicado a Javier Coello Trejo, abogado penalista y exsubprocurador.

“Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo. Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado. El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte, convivir contigo y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano querido”, escribió.

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La publicación estaba enfocada únicamente en lamentar la muerte del llamado “Fiscal de Hierro”, quien falleció a los 77 años después de permanecer hospitalizado durante varios días. Sin embargo, algunos usuarios malinterpretaron el mensaje y comenzaron a difundir información incorrecta sobre el estado de salud del actor.

En poco tiempo, las versiones falsas sobre la supuesta muerte de Jorge Ortiz de Pinedo comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas digitales.

El estado de salud del actor preocupa a sus seguidores

La preocupación de muchas personas también estuvo relacionada con los problemas médicos que el actor ha enfrentado durante los últimos años. Desde hace más de una década, Jorge Ortiz de Pinedo vive con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), padecimiento que afecta la respiración y limita el flujo de aire hacia los pulmones.

Debido a esta enfermedad, el actor tuvo que hacer varios cambios en su vida diaria. Entre ellos, dejar la Ciudad de México para mudarse a Acapulco por recomendación médica.

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Además, en diferentes eventos públicos y grabaciones se le ha visto utilizando un tanque de oxígeno para ayudar a su respiración. También padece diabetes e hipertensión.