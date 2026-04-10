Euphoria 3 ya tiene fecha y adelanto: así arranca la nueva temporada

Una de las series más esperadas de este año es Euphoria, y la expectativa sigue creciendo. La plataforma HBO Max ya compartió los primeros cinco minutos de la temporada 3, un adelanto que dejó a los fans con más ganas de verla.

El avance ya suma cientos de reacciones en redes sociales, donde los seguidores no han dejado de comentar su emoción por el regreso de la historia, ahora con un giro más maduro en la vida de sus personajes.

Euphoria temporada 3

La tercera temporada de Euphoria es una de las más esperadas del año, y no es para menos. La historia dará un salto de cinco años, mostrando a los personajes en una etapa adulta, enfrentando nuevas realidades.

Aunque ya se había lanzado el tráiler oficial, este nuevo adelanto ofrece un vistazo más íntimo a la narrativa. Cada avance ha logrado aumentar la expectativa entre los fans que esperan ver cómo evolucionan las historias.

En los primeros minutos, vemos a Zendaya retomando su papel como Rue Bennett, quien aparece en México, específicamente en Chihuahua, en medio del desierto. Su voz deja claro que la vida después de la escuela no ha sido nada sencilla.

Ahora, Rue enfrenta las consecuencias de su pasado, incluyendo sus adicciones y problemas financieros, en una etapa donde intenta reconstruirse.

¿Qué actores estarán en Euphoria 3?

Una de las grandes dudas de los fans era qué actores regresarían a esta nueva entrega. El tráiler confirmó el regreso de varias figuras clave:

Zendaya como Rue Bennett

Zendaya como Rue Bennett Jacob Elordi como Nate Jacobs

Sydney Sweeney como Cassie Howard

Alexa Demie como Maddy Pérez

Hunter Schafer como Jules Vaughn

Maude Apatow como Lexi Howard

Colman Domingo como Ali Muhammad

¿Cuándo se estrena Euphoria 3?

Si eres de los que ya no puede esperar, toma nota: la temporada 3 de Euphoria se estrena el 12 de abril de 2026 a través de HBO Max.

La entrega contará con ocho episodios, que se lanzarán de manera semanal cada domingo, hasta el 31 de mayo.

Sin duda, esta nueva temporada apunta a ser uno de los estrenos más fuertes del año. Con una narrativa más madura y personajes que enfrentan nuevas realidades, Euphoria busca consolidarse nuevamente como uno de los grandes éxitos del streaming.

La pregunta ahora es: ¿podrá superar el impacto de sus temporadas anteriores?