¡Se acabó la paciencia de Rhaenyra! ¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de La Casa del Dragón 3?

Después de varios episodios de La Casa del Dragón dedicados a formar alianzas y reorganizar a los ejércitos, la historia comienza a acelerar el conflicto entre los dos bandos que buscan quedarse con el Trono de Hierro.

El capítulo 5 llegará este domingo y el avance deja ver que tanto Rhaenyra Targaryen como Aemond Targaryen están dispuestos a llevar la guerra un paso más allá.

El capítulo 5 de La Casa del Dragón llegará este domingo y marcará un nuevo momento en la guerra entre los Targaryen. Captura de Pantalla

¿Cuándo se estrena el capítulo 5 de La Casa del Dragón?

El capítulo 5 de La Casa del Dragón, temporada 3, se estrenará el domingo 19 de julio de 2026.

En México, el episodio estará disponible desde las 19:00 horas, tiempo del centro del país, tanto por HBO como en la plataforma Max.

En Estados Unidos podrá verse a las 21:00 horas del Este y a las 18:00 horas del Pacífico.

La tercera temporada mantiene su estreno semanal, por lo que cada domingo llegará un nuevo episodio hasta completar los ocho capítulos.

El avance del nuevo episodio muestra que Rhaenyra y Aemond están listos para tomar decisiones que cambiarán el rumbo del conflicto. Captura de Pantalla

¿En qué terminó el capítulo 4 de La Casa del Dragón?

El cuarto episodio dejó varios movimientos que serán importantes para lo que viene.

Por un lado, Rhaenyra intenta mantener el control después de hacerse con Desembarco del Rey, pero su gobierno comienza a enfrentar nuevos problemas. Las críticas aumentan y la presión dentro de su propio consejo deja claro que conservar el poder será tan complicado como haberlo conseguido.

Mientras tanto, Ormund Hightower continúa reuniendo tropas en Tumbleton. Ahí aparece finalmente Daeron Targaryen, uno de los personajes que había permanecido alejado del conflicto principal y que ahora promete tener un papel importante en la guerra.

Otro momento clave ocurre cuando Daemon Targaryen llega al Nido de Águilas para reunirse con Lady Jeyne Arryn. La conversación termina con el respaldo de la Casa Arryn para la causa de los Negros.

Más adelante, Caraxes lleva a Daemon hasta el lugar donde se encuentran Rhaena Targaryen y el dragón salvaje Robaovejas.

Lejos de hablar sobre estrategias militares, ambos personajes mantienen una conversación marcada por las consecuencias de la guerra. Rhaena admite que todavía carga con la culpa por la muerte de Jacaerys, mientras Daemon intenta convencerla de volver junto a Rhaenyra.

El episodio termina con otra escena que deja ver que Daemon sigue actuando de la misma manera que desde el inicio de la serie. Al presentarse ante el consejo de la reina lleva la cabeza del hombre al que perseguía desde hacía varios episodios, una decisión que provoca incomodidad incluso entre sus propios aliados.

Tras los acontecimientos del capítulo 4, los bandos de los Negros y los Verdes preparan sus siguientes movimientos. Captura de Pantalla

¿De qué tratará el capítulo 5 de La Casa del Dragón?

El avance del siguiente episodio muestra que el conflicto continuará creciendo.

Una de las escenas más comentadas es aquella en la que Rhaenyra asegura que “su paciencia tiene un límite”, una frase que deja entrever que la reina podría dejar atrás la cautela con la que había actuado hasta ahora.

Mientras tanto, los Verdes siguen reorganizando sus fuerzas para responder a la toma de Desembarco del Rey.

El adelanto también confirma el regreso de Aemond Targaryen, quien aparece recuperándose junto a Alys Rivers después de los acontecimientos ocurridos en Harrenhal.

En otra escena, Aemond acusa a Rhaenyra de haber “profanado” a la familia Targaryen y vuelve a rechazar su derecho a ocupar el Trono de Hierro, una muestra de que el enfrentamiento entre ambos seguirá marcando el rumbo de la temporada.

El tráiler también muestra nuevas escenas de Aegon II, quien permanece en Reposo del Grajo, mientras Ser Criston Cole intenta reorganizar a las tropas de los Verdes antes de las siguientes batallas.

Además, los secretos revelados en el capítulo anterior podrían comenzar a tener consecuencias. Entre ellos destaca que Rhaena es quien monta a Robaovejas, así como las verdaderas intenciones de Ormund Hightower, que parecen ir más allá de apoyar la causa de su familia.

Reproducir La Casa del Dragón - Temporada 3 | Tráiler mitad de temporada | HBO Max

Calendario de estreno de la temporada 3 de La Casa del Dragón

Después del estreno del capítulo 5, la temporada entrará en su recta final.

Este es el calendario de los episodios que faltan:

Capítulo 5: 19 de julio de 2026.

19 de julio de 2026. Capítulo 6: 26 de julio de 2026.

26 de julio de 2026. Capítulo 7: 2 de agosto de 2026.

2 de agosto de 2026. Capítulo 8: 9 de agosto de 2026.