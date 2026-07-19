Amigo de Liam Payne es exonerado;  el caso por la muerte del cantante aún no se cierra

La investigación por la muerte de Liam Payne dio un nuevo giro luego de que la justicia argentina confirmara el sobreseimiento definitivo de Roger Nores, empresario y amigo cercano del cantante. Con esta resolución, Nores queda completamente desvinculado de cualquier responsabilidad penal por el fallecimiento del exintegrante de One Direction.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el New York Post, la fiscalía decidió no impugnar la resolución, por lo que el fallo quedó firme y puso fin al proceso legal que enfrentaba el empresario.

Foto: Instagram liampayne

¿Por qué Roger Nores fue exonerado?

Nores había sido señalado por presuntamente abandonar a Payne pese a conocer los problemas de adicción que atravesaba el artista. No obstante, durante todo el proceso sostuvo que su vínculo era únicamente de amistad y que nunca asumió el papel de cuidador del cantante.

Esa postura fue respaldada por su defensa, que argumentó que el empresario no tenía obligaciones médicas ni profesionales sobre Payne, ya que no era su médico, terapeuta o enfermero.

Foto: Instagarm liampayne

¿Qué determinó la justicia?

Tras analizar las pruebas, los jueces concluyeron que Liam Payne era responsable de sus propias decisiones y que no existían elementos para atribuirle responsabilidad penal a Roger Nores.

Esta resolución representa una nueva victoria legal para el empresario, quien ya había sido absuelto en febrero de 2025 del cargo de homicidio involuntario. En aquella ocasión, el tribunal también concluyó que no había acciones que Nores hubiera podido realizar para evitar la tragedia.

Aunque el caso quedó cerrado para Roger Nores, las autoridades argentinas continúan con otras líneas de investigación.

Actualmente, dos personas permanecen bajo investigación por el presunto suministro de drogas al cantante antes de su muerte. La fiscalía continúa analizando información obtenida de dispositivos electrónicos y no descarta llegar a un acuerdo judicial con alguno de los implicados.

¿Cómo ocurrió la muerte de Liam Payne?

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, ubicado en Buenos Aires, Argentina. Su muerte conmocionó a millones de seguidores en todo el mundo y dio origen a una investigación que aún permanece abierta en algunos de sus frentes.