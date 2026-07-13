La Casa del Dragón 3x04: La cruda muerte que define el oscuro destino de Daeron Targaryen

El cuarto episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón deja claro que la guerra por el Trono de Hierro ha entrado en una nueva etapa. Aunque el capítulo no está marcado por una gran batalla, sí cambia el rumbo de varios personajes y prepara el terreno para un enfrentamiento que podría modificar el equilibrio entre negros y verdes.

Mientras Rhaenyra intenta consolidar su autoridad desde Desembarco del Rey, Daemon vuelve a actuar por su cuenta, los Hightower fortalecen su posición en Tumbleton y nuevos jugadores comienzan a tomar protagonismo.

El episodio también presenta una muerte que, aunque ocurre lejos de los grandes escenarios, anticipa el tipo de decisiones que marcarán lo que resta de la temporada.

A partir de aquí hay spoilers del episodio 4 de la temporada 3 de La Casa del Dragón.

El capítulo 4 de la tercera temporada de La Casa del Dragón prepara el terreno para una nueva etapa en la guerra entre negros y verdes. X @poptime

¿Qué pasa al final del capítulo 4 de La Casa del Dragón?

Durante buena parte del episodio, la historia sigue distintos frentes del conflicto. Por un lado, Rhaenyra intenta mantener el control político mientras enfrenta problemas dentro de su propio territorio. Las tensiones aumentan conforme aparecen críticas contra su gobierno y la respuesta de la corona deja ver que sostener el poder será tan complicado como conseguirlo.

Al mismo tiempo, Ormund Hightower continúa organizando a las fuerzas de los verdes en Tumbleton. La llegada de Daeron Targaryen, uno de los personajes que hasta ahora había permanecido fuera del centro de la historia, confirma que esa región tendrá un papel importante en los siguientes episodios.

Otro de los momentos relevantes ocurre cuando Daemon llega al Nido de Águilas para buscar el respaldo de Lady Jeyne Arryn. La negociación termina favoreciendo a los negros, pero el verdadero giro llega más adelante, cuando Caraxes conduce a su jinete hasta el lugar donde se encuentran Rhaena y el dragón salvaje Robaovejas.

La conversación entre ambos personajes deja de lado la política para centrarse en el peso emocional que ha dejado la guerra. Rhaena habla de la culpa que todavía arrastra por la muerte de Jace, mientras Daemon intenta convencerla de regresar con Rhaenyra.

El episodio cierra con otra escena importante. Daemon aparece de nuevo ante el consejo de la reina llevando la cabeza de un hombre al que perseguía desde episodios anteriores. El gesto deja claro que sigue resolviendo los problemas con la misma violencia que lo ha caracterizado desde el inicio de la serie, incluso cuando sus métodos generan incomodidad dentro de su propio bando.

Daemon vuelve a tomar decisiones por su cuenta y deja claro que seguirá usando la fuerza para apoyar la causa de Rhaenyra. X @poptime

La muerte que cambia el rumbo del episodio en La Casa del Dragón 3x4

A diferencia de otros capítulos de La Casa del Dragón, esta entrega no apuesta por una larga lista de bajas importantes.

La muerte más significativa corresponde al cuñado de Hugh Hammer, quien había intentado proteger a su familia frente a un soldado de los verdes.

La ejecución ocurre por orden de Ormund Hightower y es Daeron Targaryen quien termina llevando a cabo la sentencia.

Más que el personaje que pierde la vida, lo importante es lo que esta escena revela sobre Daeron. Hasta ahora la serie lo presenta como un príncipe muy distinto de sus hermanos Aegon y Aemond, pero este momento deja ver que incluso él deberá tomar decisiones difíciles mientras la guerra avance.

Su primera ejecución no ocurre en el campo de batalla, sino como parte de una estrategia política. Esa diferencia podría ser clave para entender el desarrollo del personaje en los próximos episodios.

La llegada de Hugh Hammer a Tumbleton anticipa que este personaje tendrá un papel clave en los próximos capítulos. X @poptime

Hugh Hammer y Daemon comienzan a mover las piezas

Otro de los cambios importantes del episodio es la llegada de Hugh Hammer a Tumbleton acompañado de Vermithor.

Quienes conocen la historia de Fuego y Sangre saben que este personaje tendrá un papel determinante conforme avance la guerra, por lo que su presencia en ese frente no parece casual.

Mientras tanto, Daemon sigue actuando con independencia, una característica que ha definido al personaje desde la primera temporada. Aunque continúa apoyando la causa de Rhaenyra, sus decisiones dejan claro que está dispuesto a cruzar límites que otros miembros del consejo preferirían evitar.

La combinación de ambos movimientos deja preparadas varias de las historias que probablemente dominarán la segunda mitad de la temporada.

El final del episodio deja varias historias abiertas y apunta a que Tumbleton será el próximo escenario del conflicto. X @westerosesp

¿Qué puede pasar en el capítulo 5 de La Casa del Dragón?

Después de este episodio, todas las miradas apuntan hacia Tumbleton.

La concentración de tropas, la presencia de nuevos jinetes de dragón y la tensión entre los distintos bandos hacen pensar que ese lugar será el escenario del siguiente gran conflicto.

También será importante seguir la evolución de Rhaena, cuyo vínculo con Robaovejas podría adquirir un peso mucho mayor dentro de la historia.

Por su parte, la situación de Aegon continúa siendo una incógnita. El rey destronado permanece lejos del centro del conflicto, pero su historia todavía parece guardar un papel importante antes de que termine la temporada.