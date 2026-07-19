16 años después, Leonor y Sofía repiten fotografía junto a la Copa del Mundo

La conquista de la Copa del Mundo por parte de España en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: la princesa Leonor y la infanta Sofía posando nuevamente junto al trofeo más importante del fútbol. La escena despertó la nostalgia de miles de aficionados al recordar una fotografía tomada en 2010, cuando ambas eran apenas unas niñas y conocieron la copa tras el primer campeonato mundial de La Roja.

Foto: Redes sociales

En esta ocasión, las hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia no esperaron a que el trofeo llegara a España. Estuvieron presentes en el MetLife Stadium, escenario donde la selección española se proclamó campeona del mundo, y pudieron celebrar el triunfo junto al equipo.

Las dos fotografías, tomadas con 16 años de diferencia, reflejan mucho más que el paso del tiempo. En la primera aparecen Leonor y Sofía observando la Copa del Mundo con la ilusión propia de la infancia; en la segunda, ambas aparecen ya como jóvenes representantes de la Corona española, acompañando a la selección en uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

Foto: Redes sociales

La comparación se convirtió en una de las postales más comentadas tras el triunfo de España, ya que simboliza el crecimiento de las hermanas y el cambio de generación tanto en la Familia Real como en el fútbol español.

La princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, nació el 31 de octubre de 2005 en Madrid y actualmente tiene 20 años. Su hermana menor, la infanta Sofía de Borbón, nació el 29 de abril de 2007 y tiene 19 años. Ambas son hijas del rey Felipe VI y de la reina Letizia, y durante los últimos años han incrementado su presencia en actos oficiales y eventos de relevancia internacional.

La imagen de Leonor y Sofía sosteniendo nuevamente la Copa del Mundo resume el paso de una generación a otra. Mientras que en 2010 los protagonistas eran figuras como Iker Casillas, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Gerard Piqué, David Villa y Andrés Iniesta, el título de 2026 llegó de la mano de jugadores como Lamine Yamal, Rodri, Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal.

Más allá del resultado deportivo, ambas fotografías se han convertido en un símbolo del tiempo, la continuidad y la evolución de dos instituciones que forman parte de la historia reciente de España: su selección nacional de fútbol y la Casa Real.