¿Quién es Benjamin Evan Ainsworth, el actor que interpreta a Daeron Targaryen en La Casa del Dragón?

Después de varias menciones y teorías entre los fans, La casa del Dragón por fin mostró a Daeron Targaryen, uno de los personajes más esperados de la tercera temporada. Su aparición llega después de que la serie jugara con su identidad en el capítulo anterior, cuando se reveló que el joven entregado por Ormund Hightower a Aemond era en realidad un señuelo con el cabello teñido.

En el cuarto episodio, el verdadero Daeron aparece bajo la custodia de los Hightower. La serie lo presenta como un joven intimidado, reservado y obediente, pero también ligado a Tessarion, su dragona, conocida por los lectores como la Reina Azul.

El personaje es interpretado por Benjamin Evan Ainsworth, actor británico que, pese a su corta edad, ya tiene una carrera marcada por producciones de terror, fantasía y grandes estudios.

¿Quién es Benjamin Evan Ainsworth?

Benjamin Evan Ainsworth nació el 25 de septiembre de 2008 en Nottingham, Inglaterra. Sus primeros trabajos en televisión llegaron cuando era niño, pero su salto más visible ocurrió con La maldición de Bly Manor, serie de Mike Flanagan en la que interpretó a Miles Wingrave.

Benjamin Evan Ainsworth en La maldición de Bly Manor Eike Schroter/Netflix

Después de ese proyecto, el actor pasó por Disney con Flora y Ulises y más tarde prestó su voz a Pinocho en la versión live action dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks.

Ahora, su llegada a La casa del Dragón lo coloca dentro de uno de los universos televisivos más vistos de los últimos años.

¿Quién es Daeron Targaryen en La casa del Dragón?

Daeron Targaryen es el hijo menor del rey Viserys I y Alicent Hightower. También es medio hermano de Rhaenyra Targaryen y hermano de Aegon II, Helaena y Aemond. En la historia de George R.R. Martin, es recordado como Daeron el Atrevido y es jinete de Tessarion.

Su aparición es importante porque modifica el tablero de la guerra conocida como la Danza de los Dragones. Hasta ahora, el conflicto se había concentrado principalmente en Rhaenyra, Aegon, Aemond y Daemon, pero la entrada de Daeron suma otro posible contendiente vinculado con la Casa Hightower.

Daeron Targaryen

En la serie, Ormund Hightower tiene un papel clave en su formación. Daeron fue criado lejos del centro del poder en Desembarco del Rey, lo que lo diferencia de sus hermanos. Sin embargo, su cercanía con los Hightower también lo convierte en una pieza política dentro de la guerra por el Trono de Hierro.

Daeron y Tessarion, una dupla clave para la guerra

Uno de los elementos que más esperan los lectores es la relación de Daeron con Tessarion. En los libros, la dragona es conocida como la Reina Azul, un nombre que alude a su coloración y a la fuerza que representa dentro del bando verde.

La aparición de Daeron junto a Tessarion anticipa que el personaje no será solo un heredero escondido o una figura política. También puede convertirse en un jugador activo dentro del conflicto, especialmente ahora que los dragones son el arma más importante de ambos bandos.

El cuarto episodio muestra a Daeron como un joven todavía moldeado por otros, pero su lugar en la historia apunta a una transformación. La pregunta es si podrá actuar por voluntad propia o si quedará atrapado en los planes de quienes buscan usarlo como alternativa al poder de Aegon y Aemond.

Benjamin Evan Ainsworth también será Link en Zelda

Además de su llegada a Westeros, Benjamin Evan Ainsworth ya tiene otro papel de alto perfil. El actor fue elegido para interpretar a Link en la película live action de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball. En ese proyecto compartirá créditos con Bo Bragason, quien dará vida a Zelda.

Ese casting lo coloca en dos franquicias con comunidades muy exigentes: Game of Thrones y The Legend of Zelda. En ambos casos, Ainsworth deberá interpretar personajes que llegan con una carga previa enorme para los fans.