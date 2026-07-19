Anne Hathaway revela que tenía pocas expectativas de embarazarse a los 43 años

Anne Hathaway atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales. La actriz, quien este año forma parte de varios estrenos cinematográficos, también espera a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, noticia que ha compartido con una mezcla de emoción, sorpresa y gratitud.

Durante la premier de La Odisea en Nueva York, realizada el 14 de julio, Hathaway habló sobre lo inesperado que fue este embarazo a los 43 años. La actriz explicó que ella y su esposo tenían expectativas bajas sobre la posibilidad de volver a convertirse en padres, por lo que la noticia llegó como una sorpresa para ambos.

“Siempre hay esperanza hasta que ya no la hay, pero cuando llegas a cierta edad, esa esperanza se parece a un 1% o 2%”, dijo la actriz en entrevista con Access Hollywood, retomada por People.

Anne Hathaway celebra su tercer embarazo

La ganadora del Oscar explicó que ella y Shulman decidieron vivir el proceso con una expectativa “muy realista y muy baja”. Por eso, cuando el embarazo ocurrió, la noticia los tomó por sorpresa.

“Estamos llenos de alegría porque sabemos por experiencia propia que no todo el mundo tiene esta suerte, y ciertamente no siempre cuando uno quiere”, agregó Hathaway.

La actriz también dijo que este embarazo es una bendición que no da por sentada. Su comentario conectó con la experiencia de muchas personas que han enfrentado dificultades para formar una familia o que han vivido la maternidad como un camino menos lineal de lo esperado.

Anne Hathaway en la premiere de La Odisea REUTERS

Anne Hathaway anunció su embarazo en Instagram

Hathaway anunció públicamente su tercer embarazo el 19 de junio mediante un video publicado en Instagram. En la grabación, apareció con un conjunto blanco mientras sonaba “Baby I’m Yours”, de Barbara Lewis, y mostró su vientre en crecimiento. Hasta ahora, la actriz no ha revelado públicamente el sexo del bebé.

Días después, Hathaway continuó con sus compromisos de trabajo, incluida la gira de promoción de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. En la premier de Nueva York, fue captada con un vestido blanco de Prada con detalles de cristales, mientras posaba junto al elenco de la cinta.

“Nos sorprendió que funcionara”

La actriz también habló de su embarazo durante una aparición en Late Night with Seth Meyers, donde bromeó con que este bebé llegó como un “buzzer-beater”, término usado en el basquetbol para describir un tiro anotado justo antes de que termine el tiempo.

“Quiero decir, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero... nos sorprendió tanto que resultara”, comentó Hathaway en el programa, de acuerdo con People.

Seth Meyers, quien también es padre de tres hijos, le dijo que tener un tercero puede sentirse distinto porque muchas cosas se vuelven más automáticas. Hathaway respondió con humor y comparó la llegada del bebé con sumar un nuevo integrante al elenco familiar.

Un año intenso para Anne Hathaway

El embarazo llega en medio de un año de alta actividad profesional para Hathaway. La actriz tiene varios proyectos cinematográficos en 2026 y forma parte del elenco de La Odisea, adaptación de Christopher Nolan inspirada en el poema épico de Homero. People reportó que la actriz está en camino de estrenar cinco películas este año, algo que ella describió como una etapa “extremadamente surreal”.

La actriz cerró la promoción con un espectacular vestido de Prada inspirado en las armaduras de la Antigua Grecia. Grosby

Aun así, la actriz ha hablado de esta etapa desde la gratitud. Para Hathaway, la noticia de su tercer embarazo no solo representa una alegría familiar, también una experiencia que vive con conciencia de que no todas las personas pueden tener hijos cuando lo desean.

Con este embarazo, Anne Hathaway y Adam Shulman ampliarán su familia. La pareja ya es madre y padre de dos niños, Jonathan y Jack.

bgpa