Confunden a Peso Pluma con Bizarrap en la clausura del Mundial 2026

El quarterback de la NFL, Patrick Mahomes, compartió en sus historias de Instagram una publicación en la que confundieron al cantante mexicano Peso Pluma con el productor argentino Bizarrap durante la clausura del Mundial 2026.

Foto: Redes sociales

La imagen original fue difundida por Bjørn Gulden, ejecutivo noruego y exfutbolista profesional, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo de Adidas desde el 1 de enero de 2023.

En la publicación también fueron etiquetadas figuras como el basquetbolista James Harden, el exfutbolista francés Zinedine Yazid Zidane y el brasileño Marcelo Vieira da Silva Júnior, acompañadas de un mensaje como “un gran grupo”.

Foto: Captura Instagram

¿Por qué suelen confundir a Peso Pluma con Bizarrap?

La comparación entre ambos artistas no es nueva en plataformas digitales. Aunque cuentan con estilos y carreras diferentes, Peso Pluma y Bizarrap comparten una colaboración que los relacionó a nivel internacional: la canción “Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55”, lanzada en 2023.

Foto: Instagram bizarrap

Además, sus apariciones públicas han generado confusión entre algunos usuarios debido a ciertos elementos en común de su imagen, como el uso frecuente de prendas deportivas, gorras y una estética vinculada con la escena urbana, lo que ha provocado que sus nombres sean intercambiados en redes sociales en más de una ocasión.

El cantante mexicano Peso Pluma también llamó la atención durante la gran final de la Copa del Mundo 2026, donde fue captado junto a reconocidas figuras internacionales como el actor Timothée Chalamet y la empresaria Kylie Jenner, quienes estuvieron presentes en el estadio para presenciar el encuentro.

Peso Pluma junto a Timothee Chalamet y Kylie Jenner presente en la final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/TMPTqVt8AM — Peso Pluma (@PesoPlumaData) July 19, 2026

Las imágenes del intérprete, compartiendo espacio con personalidades del mundo del entretenimiento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, sumándose a los momentos más comentados de la jornada mundialista. La presencia de estas celebridades convirtió la final no solo en un evento deportivo, sino también en un punto de encuentro para grandes nombres de la música, el cine y la moda.