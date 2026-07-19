¿Qué escuchar de Charli XCX antes del estreno de "Music, Fashion, Film"?

Charli XCX lanzará el próximo 24 de julio Music, Fashion, Film, su séptimo álbum de estudio y el sucesor de Brat (2024), el disco que la sacó del Khia Asylum y la llevó a convertirse en una de las exponentes del hyper pop. Antes de que lleguen sus 11 canciones y poco más de 30 minutos de duración, vale la pena repasar el camino sonoro que la trajo hasta aquí.

El título del álbum surge de una línea de su sencillo SS26: "Nothing's gonna save us, not music, fashion or film". La portada, una fotografía en blanco y negro de Aidan Zamiri, reúne a tres figuras que representan cada palabra del título: el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el cineasta Martin Scorsese.

Y aunque la prensa —empezando por una entrevista suya en British Vogue— especuló que se trataba de un "disco de rock", la propia Charli lo ha desmentido varias veces, incluida una charla reciente con Rolling Stone: para ella, pensar en género de forma binaria es "una noción anticuada".

Esta es una guía de siete canciones —cuatro de su catálogo y tres adelantos ya publicados— para entender de dónde viene este nuevo capítulo y hacia dónde parece dirigirse.

1. Vroom Vroom (Vroom Vroom EP, 2016)

El punto de partida. Esta colaboración con A.G. Cook y SOPHIE marcó su entrada al universo hyperpop de PC Music y definió una alianza creativa —la de Charli con Cook— que sigue vigente una década después: Cook vuelve a producir en Music, Fashion, Film, junto al también productor Finn Keane (EASYFUN).

2. Track 10 (Pop 2, 2017)

Uno de los discos más experimentales y menos orientados a la radio de su carrera. Sirve para recordar que, mucho antes de ser una superestrella mainstream, Charli ya jugaba a romper moldes de género. Es el antecedente directo de su insistencia actual en que el nuevo álbum "no encaja en ninguna caja".

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3. Good Ones (Crash, 2022)

El disco más pulido y glamoroso de su discografía, con una estética muy ligada al mundo de la moda y la alta producción pop. Es, hasta ahora, el antecedente sonoro más cercano a la palabra Fashion del nuevo título.

4. 360 o Von Dutch (Brat, 2024)

El álbum que la llevó al mainstream absoluto: ganó los Grammy a Mejor Álbum de Dance/Electrónica y Mejor Empaque Discográfico, y se convirtió en fenómeno cultural ("brat summer"). Es clave escucharlo porque marca el contraste exacto que ella misma ha señalado: brat fue la fiesta y la pista de baile; según ha dicho, esa etapa "está muerta" para ella ahora.

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5. Rock Music (sencillo, 2026)

El primer adelanto oficial de Music, Fashion, Film, producido por A.G. Cook. Pese a su título, Charli ha insistido en que no se trata de un giro literal al rock, sino de una forma de "jugar" con las expectativas de género.

6. SS26 (sencillo, 2026)

La canción que le da nombre al álbum. Es, en cierto sentido, la llave temática de todo el proyecto: una reflexión sobre el vacío y la fugacidad detrás del glamour de la música, la moda y el cine.

7. Wink Wink (sencillo, 2026)

El tercer adelanto de Music, Fashion, Film combina ironía, provocación y una energía más cercana al pop electrónico de Charli XCX. Publicado apenas semanas antes del estreno, funciona como la última pista para entender el tono del álbum y confirma que, pese al cambio de estética, la cantante no ha dejado atrás su humor ni su gusto por jugar con la imagen que proyecta.

Music, Fashion, Film incluirá también una colaboración con el cineasta David Cronenberg en la pista de cierre, No One Lasts Forever, y llega tras el matrimonio de Charli con el baterista George Daniel y su paso por el cine con la mockumentary de A24 The Moment.

Todo apunta a que este disco es, más que un cambio de género, una reflexión sobre el arte como el gran amor —y la gran obsesión— de su vida.