Harry Styles llega al Museo de Cera de CDMX: horarios para tomarte la foto

¡Harry Styles tiene su propia figura en el Museo de Cera de CDMX! Te contamos el precio de la entrada y el horario de visitas para tomarte una foto con el cantante británico, que tendrá una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Prepara tu mejor outfit no solo para el recital, sino para tener una foto a lado del intérprete de “Watermelon Sugar”. El icono de la moda y la música pop finalmente ha aterrizado en la capital mexicana de una forma insólita para que sus miles de harries tengan un encuentro más cercano, al menos en cera.

El Museo de Cera de la CDMX acaba de presentar la estatua hiperrealista de Harry Styles, sumando a sus pasillos la presencia del artista que ha redefinido el panorama musical y de la moda en la última década.

Esta nueva réplica ofrece la oportunidad perfecta para posar al lado de su ídolo y conseguir la foto para presumir en Instagram y TikTok.

Harry Styles en el Museo de Cera de CDMX Facebook Museo de Cera

Harry Styles llega al Museo de Cera de CDMX

Harry Styles ya está en México, al menos en el Museo de Cera de CDMX, en una versión que acaba de ser revelada para que los harries y visitantes del lugar puedan tener la foto antes del concierto.

A través de sus redes sociales, se presentó la figura de cera del cantante, vestido con la estética de su nuevo álbum y gira Together, Together. Harry Styles de cera, portando un traje, con una recreación de rasgos faciales, la textura de la piel y el cabello peinado con su característico volumen.

En la sala de celebridades del Museo de Cera, el cantante de “As It Was” tendrá una mayor proximidad con el público que lo visite, haciendo que el recorrido sea una experiencia inmersiva y emocionante.

La llegada de la estatua de cera de Harry Styles a la Ciudad de México no es un hecho aislado, pues a través de los museos Madame Tussauds, hay otras 7 figuras del cantante repartidas en sus sedes más importantes del planeta: Londres, Nueva York, Hollywood, Ámsterdam, Berlín, Singapur y Sydney.

Harry Styles en el Museo de Cera de CDMX Facebook Museo de Cera

¿Cuánto cuesta la entrada al Museo de Cera de la CDMX?

Si quieres visitar la figura de Harry Styles en el Museo de Cera de la CDMX, puedes aprovechar la jornada completa explorando las atracciones que se encuentran en la misma sede.

El museo ofrece boletos para cada una de sus exhibiciones:

Boleto individual Museo de Cera: 220 pesos (general), 180 pesos (niños, estudiantes, INAPAM).

Paquete Museo de Cera + Museo de Ripley: 360 pesos (general), 280 pesos (niños, estudiantes, INAPAM).

Paquete Museo de Cera + Museo de Ripley + Viaje Fantástico: 460 pesos (general), 380 pesos (niños, estudiantes, INAPAM).

Paquete Museo de Cera + Museo de Ripley + Viaje Fantástico + RV: 570 pesos (general), 490 pesos (niños, estudiantes, INAPAM).

¿Cuáles son los horarios?

De lunes a domingo (abierto los 365 días del año, incluyendo días festivos), de 10:00 AM a 7:00 PM.

Harry Styles en el Museo de Cera de CDMX Instagram @harrystyles

¿Dónde está el Museo de Cera de la CDMX?

El Museo de Cera de la CDMX es uno de los espacios turísticos y culturales más emblemáticos de la capital, alojado en una hermosa casona de estilo ecléctico que data de principios del siglo XX.

Está ubicado en Londres #6, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Las estaciones de metro más cercanas son Cuauhtémoc e Insurgentes; en el Metrobús, la opción más rápida es la estación Hamburgo que te deja a solo tres calles del museo.