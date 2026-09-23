De Gigi Hadid a Jennifer Lopez: Todas las celebridades que conquistaron Vogue World Milano 2026

Milán se convirtió en el epicentro de la moda, la música y el espectáculo con la quinta edición de Vogue World, celebrada la noche del 22 de septiembre en la espectacular Galleria Vittorio Emanuele II.

El evento reunió a modelos, actores, cantantes y atletas en una pasarela que rindió homenaje a la tradición italiana, pero también planteó una mirada hacia el futuro de la industria.

Gigi Hadid inauguró la pasarela de Vogue World Milán

La modelo estadounidense fue la encargada de abrir el primer acto, titulado “La Revolución Artesanal”. Hadid apareció con un sofisticado vestido de gala estampado, dando inicio a una sucesión de looks que mezclaron tradición, creatividad y espectáculo.

Gigi Hadid fue la encargada de abrir Vogue World Milano 2026, protagonizando el primer acto del espectáculo con un sofisticado vestido de gala estampado. AFP

En este segmento también destacó J Balvin, quien sorprendió con un traje rosa de acabado brillante de Dolce & Gabbana, mientras que EJAE, conocida por KPop Demon Hunters, aportó un momento teatral con un vestido negro y azul de silueta dramática de Roberto Capucci.

¿Qué celebridades desfilaron en Vogue World Milano 2026?

La siguiente etapa, “La Revolución Industrial”, tuvo un marcado protagonismo juvenil. Levi McConaughey, hijo de Matthew McConaughey y Camila Alves, debutó en esta edición con un traje gris y mostró sus habilidades para el baile.

Levi McConaughey, hijo de Matthew McConaughey y Camila Alves, debutó en la pasarela milanesa con un traje gris y una coreografía que sorprendió a los asistentes. AFP

También participaron Sam Claflin y Adria Arjona, quien pasó frente a su pareja, Jason Momoa, situado entre los invitados de primera fila. Ava Phillippe, hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, se sumó igualmente al espectáculo y posteriormente compartió imágenes detrás de cámaras.

Ava Phillippe, Adria Arjona, Sam Claflin y Simone Ashley también formaron parte del desfile, sumándose a la extensa lista de celebridades que conquistaron Milán. AFP

Jennifer Lopez y Cardi B conquistan la pasarela italiana

Uno de los momentos más llamativos llegó con el acto “Made in Italy”, donde Cardi B apareció con un diseño de Versace perteneciente a la colección primavera 2018, acompañado por joyería de Tiffany & Co.

Jennifer Lopez se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche al desfilar y bailar con un espectacular diseño de Dolce & Gabbana, mientras que Cardi B puso el toque más atrevido al desfile con un llamativo diseño de Versace. AFP

La cantante compartió protagonismo con la tenista Aryna Sabalenka, quien llevó un vestido de Gucci, y Simone Ashley, estrella de Bridgerton. Después llegó uno de los momentos más esperados: Jennifer Lopez apareció con un vestido negro de Dolce & Gabbana Alta Moda Roma 2025 y joyas de diamantes de la misma casa.

La cantante además participó en una coreografía que convirtió su aparición en uno de los números centrales de la noche.

La era de la inteligencia en Vogue World Milán

El cuarto acto, denominado “La era de la inteligencia”, trasladó el espectáculo hacia una estética más futurista. MGK fue uno de los protagonistas con un mono naranja de Byblos, zapatos Camper y su característica imagen llena de tatuajes.

MGK llevó Vogue World hacia una estética futurista con un mono naranja de Byblos, zapatos Camper, cabello rubio peinado hacia atrás y robots bailarines. AFP

La presentación incorporó además robots bailarines, reforzando el contraste entre la artesanía tradicional celebrada durante el evento y las nuevas tecnologías que están transformando la creatividad.

Alicia Keys cerró Vogue World Milano 2026

El gran cierre quedó en manos de Alicia Keys, quien interpretó “I Feel Love” de Donna Summer mientras lucía una creación de Bureau of Imagination, firma vinculada a Francesco Risso y Alex Sossah.

Alicia Keys cerró la quinta edición de Vogue World con una impactante creación de Bureau of Imagination. Grosby

El diseño combinó satén, gasa, georgette y crepé de China, decorados con hilo y abalorios para crear una pieza pensada específicamente para acompañar el movimiento y la interpretación de la artista.

La cantante estuvo rodeada por figuras como Madelaine Petsch, Helen Christensen, Vittoria Ceretti, Sunday Rose Kidman Urban, Iris Law y Scarlett White, todas vestidas de blanco.

¿Qué es Vogue World?

Vogue World es un evento anual de alta moda que nació en Nueva York en 2022 y posteriormente pasó por Londres, París y Los Ángeles. Cada edición adapta su propuesta al patrimonio cultural de la ciudad anfitriona.

En Milán, la producción puso en primer plano el concepto de “Made in Italy”, conectando artesanía, moda, música y tecnología. La próxima edición del espectáculo está prevista para San Francisco en 2027.

Así, Vogue World Milano 2026 convirtió uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en una enorme celebración de la moda italiana y de la creatividad contemporánea.