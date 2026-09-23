De Gigi Hadid a Jennifer Lopez: Todas las celebridades que conquistaron Vogue World Milano 2026
Descubre a las celebridades que brillaron en Vogue World Milano 2026 con espectaculares looks y actuaciones.
Milán se convirtió en el epicentro de la moda, la música y el espectáculo con la quinta edición de Vogue World, celebrada la noche del 22 de septiembre en la espectacular Galleria Vittorio Emanuele II.
El evento reunió a modelos, actores, cantantes y atletas en una pasarela que rindió homenaje a la tradición italiana, pero también planteó una mirada hacia el futuro de la industria.
Gigi Hadid inauguró la pasarela de Vogue World Milán
La modelo estadounidense fue la encargada de abrir el primer acto, titulado “La Revolución Artesanal”. Hadid apareció con un sofisticado vestido de gala estampado, dando inicio a una sucesión de looks que mezclaron tradición, creatividad y espectáculo.
En este segmento también destacó J Balvin, quien sorprendió con un traje rosa de acabado brillante de Dolce & Gabbana, mientras que EJAE, conocida por KPop Demon Hunters, aportó un momento teatral con un vestido negro y azul de silueta dramática de Roberto Capucci.
¿Qué celebridades desfilaron en Vogue World Milano 2026?
La siguiente etapa, “La Revolución Industrial”, tuvo un marcado protagonismo juvenil. Levi McConaughey, hijo de Matthew McConaughey y Camila Alves, debutó en esta edición con un traje gris y mostró sus habilidades para el baile.
También participaron Sam Claflin y Adria Arjona, quien pasó frente a su pareja, Jason Momoa, situado entre los invitados de primera fila. Ava Phillippe, hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, se sumó igualmente al espectáculo y posteriormente compartió imágenes detrás de cámaras.
Jennifer Lopez y Cardi B conquistan la pasarela italiana
Uno de los momentos más llamativos llegó con el acto “Made in Italy”, donde Cardi B apareció con un diseño de Versace perteneciente a la colección primavera 2018, acompañado por joyería de Tiffany & Co.
La cantante compartió protagonismo con la tenista Aryna Sabalenka, quien llevó un vestido de Gucci, y Simone Ashley, estrella de Bridgerton. Después llegó uno de los momentos más esperados: Jennifer Lopez apareció con un vestido negro de Dolce & Gabbana Alta Moda Roma 2025 y joyas de diamantes de la misma casa.
La cantante además participó en una coreografía que convirtió su aparición en uno de los números centrales de la noche.
La era de la inteligencia en Vogue World Milán
El cuarto acto, denominado “La era de la inteligencia”, trasladó el espectáculo hacia una estética más futurista. MGK fue uno de los protagonistas con un mono naranja de Byblos, zapatos Camper y su característica imagen llena de tatuajes.
La presentación incorporó además robots bailarines, reforzando el contraste entre la artesanía tradicional celebrada durante el evento y las nuevas tecnologías que están transformando la creatividad.
Alicia Keys cerró Vogue World Milano 2026
El gran cierre quedó en manos de Alicia Keys, quien interpretó “I Feel Love” de Donna Summer mientras lucía una creación de Bureau of Imagination, firma vinculada a Francesco Risso y Alex Sossah.
El diseño combinó satén, gasa, georgette y crepé de China, decorados con hilo y abalorios para crear una pieza pensada específicamente para acompañar el movimiento y la interpretación de la artista.
La cantante estuvo rodeada por figuras como Madelaine Petsch, Helen Christensen, Vittoria Ceretti, Sunday Rose Kidman Urban, Iris Law y Scarlett White, todas vestidas de blanco.
¿Qué es Vogue World?
Vogue World es un evento anual de alta moda que nació en Nueva York en 2022 y posteriormente pasó por Londres, París y Los Ángeles. Cada edición adapta su propuesta al patrimonio cultural de la ciudad anfitriona.
En Milán, la producción puso en primer plano el concepto de “Made in Italy”, conectando artesanía, moda, música y tecnología. La próxima edición del espectáculo está prevista para San Francisco en 2027.
Así, Vogue World Milano 2026 convirtió uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en una enorme celebración de la moda italiana y de la creatividad contemporánea.