Aryna Sabalenka cambió las pistas por la pasarela en Italia

Con la misma autoridad que recorre las pistas del tenis mundial, Aryna Sabalenka caminó hoy por la pasarela del Vogue Word, Milán 2026, celebrado en la icónica Galleria Vittorio Emanuele II de Milán.

Representando a la firma italiana Gucci, de la cual es embajadora global, la tenista bielorrusa caminó con un deslumbrante diseño exclusivo ante los ojos de la industria de la moda, consolidándose como un icono que trasciende las fronteras del deporte.

El desfile, organizado por la revista Vogue para dar inicio formal a la Semana de la Moda de Milán, reunió a destacadas personalidades internacionales del arte, el entretenimiento y el atletismo de alto rendimiento. Sin embargo, la presencia de Sabalenka capturó rápidamente la atención de los medios y las redes sociales, donde la propia atleta compartió las primeras imágenes y videos de su recorrido por la alfombra apenas minutos después de abandonar el escenario.

El último Gran Slam en que participó Sabalenka fue el US Open 2026, donde también destacó al usar un diseño exclusivo de Nike. Un vestido-malla transparente en color negro y naranja. Aryna fue eliminada en Semifinales por Elena Rybakina.

Para la raqueta número dos del mundo, este paso por la pasarela reafirma su creciente presencia en la industria del entretenimiento y el estilo de vida. En mayo de este mismo año, la campeona ya había acaparado miradas al protagonizar la portada digital de Vogue, posando también para Gucci en una aclamada sesión fotográfica en Miami Beach.

La imagen de Sabalenka desfilando en una de las capitales de la moda más importantes del mundo, demuestra cómo las figuras del deporte actual han logrado romper los moldes tradicionales, posicionándose como referentes de estilo, fortaleza e identidad.

Con este debut, la tenista deja claro que su competitividad y carisma no solo dominan los torneos de Gran Slam, sino que también capturan reflectores en los escenarios más distinguidos de la moda internacional, caso similar al del también tenista español, Carlos Alcaraz.