Mujer acusada de disparar contra Rihanna irá a juicio; enfrenta posible cadena perpetua

Ivanna Lisette Ortiz, la mujer acusada de disparar al menos 20 veces contra la propiedad de Rihanna y A$AP Rocky en Los Ángeles, fue declarada mentalmente competente para enfrentar un juicio, lo que permitió reactivar un proceso penal que permaneció suspendido durante varios meses mientras era sometida a evaluaciones psiquiátricas.

Un día después de esa resolución, un tribunal hizo pública una acusación emitida por un gran jurado contra Ortiz, de 36 años, por 14 delitos graves, entre ellos intento de asesinato de Rihanna. Su abogado presentó una nueva declaración de no culpabilidad y la jueza ordenó mantenerla detenida bajo una fianza superior a 2.6 millones de dólares.

Los cargos están relacionados con el ataque ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando las autoridades aseguran que Ortiz llegó en un vehículo a la propiedad de la cantante en Beverly Crest y abrió fuego con un rifle. Nadie resultó herido.

¿Qué significa que la acusada sea “mentalmente competente”?

La jueza del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles Maria Cavalluzzi determinó el martes que Ivanna Lisette Ortiz se encuentra actualmente en condiciones de continuar con el proceso penal.

“Se reanudan los procedimientos penales”, declaró durante una breve audiencia después de meses de evaluaciones.

La resolución no determina si Ortiz tenía o no algún trastorno mental cuando ocurrieron los hechos ni establece responsabilidad penal. La competencia para enfrentar un juicio es una cuestión diferente: analiza si una persona comprende el proceso que enfrenta y puede colaborar racionalmente con su abogado.

Los informes relacionados con las evaluaciones psiquiátricas de Ortiz permanecen confidenciales y sellados, por lo que durante la audiencia no se discutieron públicamente los detalles que condujeron a la decisión.

El proceso había quedado suspendido durante más de cuatro meses después de que surgieran dudas sobre su competencia.

¿De qué acusan a Ivanna Ortiz?

La acusación de gran jurado revelada incluye un cargo de intento de asesinato contra Rihanna, 10 cargos de agresión con un arma de asalto, dos por disparar contra una vivienda habitada y uno por disparar contra un vehículo habitado, además de alegaciones relacionadas con el uso intencional de un rifle.

Ivanna Ortiz fue detenida tras disparar en casa de Rihanna Policía de California

Se trata de una modificación respecto de los cargos formulados inicialmente en marzo, cuando la fiscalía había presentado 10 acusaciones de agresión con arma de fuego semiautomática. La nueva acusación utiliza el cargo de agresión con un arma de asalto.

Si fuera declarada culpable de los cargos, podría enfrentar una sentencia de hasta cadena perpetua en una prisión estatal.

¿Qué pasó en la casa de Rihanna?

De acuerdo con la policía y los fiscales, Ortiz condujo hasta la zona donde viven Rihanna y A$AP Rocky alrededor de las 13:20 horas del 8 de marzo y presuntamente disparó al menos 20 veces con un rifle tipo AR-15 hacia la propiedad y una residencia vecina.

Rihanna y A$AP Rocky se encontraban dentro de un remolque Airstream estacionado en la propiedad cuando ocurrieron los disparos. Algunos proyectiles impactaron el vehículo y también la pared exterior de una habitación infantil donde se encontraban sus tres hijos con una niñera.

En la propiedad también estaban otras personas, entre ellas familiares y trabajadores. Pese a la cantidad de disparos, nadie resultó lesionado.

La investigación localizó impactos en diferentes puntos, incluido el remolque, una zona de patio y el exterior de la habitación infantil.

Rihanna habría sacado a A$AP Rocky de la cama

De acuerdo con información presentada previamente durante el proceso, Rihanna relató a la policía que escuchó disparos impactando el remolque en el que se encontraba.

La cantante habría despertado a A$AP Rocky para advertirle que les estaban disparando y ambos se tiraron al suelo antes de dirigirse posteriormente hacia la propiedad para comprobar que sus hijos y las demás personas estuvieran a salvo.

Las autoridades sostienen que Ortiz huyó después de los disparos y fue detenida poco después en Sherman Oaks.

La acusada supuestamente tenía posteriormente un rifle, municiones y una peluca dentro de su vehículo, según información presentada por la fiscalía en audiencias anteriores.

Rihanna le hace twerking a A$AP Rocky. ANGELA WEISS

Fiscalía sostiene que Rihanna era el objetivo

Tras revelarse la nueva acusación, el fiscal adjunto Alexander Bott afirmó que la teoría de la fiscalía es que Rihanna era el objetivo específico del ataque.

“Esta es una persona que quería matar a Rihanna”, declaró Bott fuera del tribunal, mientras describió a las demás personas presentes como víctimas que habrían quedado expuestas a los disparos.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente un motivo ni han identificado una relación personal entre Ortiz y Rihanna.

Investigadores han revisado publicaciones realizadas en redes sociales antes del ataque en las que Ortiz aparentemente hacía referencias a la cantante, pero esos mensajes tampoco han permitido establecer públicamente qué habría motivado los hechos.