Danna posa con Peso Pluma y sorprende junto a El Malilla en Fashion Week de Nueva York

Danna, Peso Pluma y El Malilla coincidieron en uno de los eventos realizados durante la New York Fashion Week, donde los tres cantantes mexicanos formaron parte de la lista de invitados y llamaron la atención de las cámaras.

Durante el desfile de la firma LUAR, varias celebridades ocuparon los lugares de la primera fila. Entre ellas estuvieron los intérpretes mexicanos, además de figuras como Bad Gyal y Winnie Harlow.

Foto: Instagram danna

Danna y Peso Pluma posan juntos en la New York Fashion Week

Al momento de buscar sus respectivos asientos, Danna y Peso Pluma se encontraron frente a los fotógrafos. Los artistas aceptaron posar juntos y las imágenes de ese instante rápidamente comenzaron a circular en TikTok, X e Instagram.

La aparición generó diferentes comentarios debido a la relación que Danna mantuvo anteriormente con Kenia Os, expareja de Peso Pluma. Ambas cantantes fueron cercanas e incluso se habló de una posible colaboración musical en la que también participaría Belinda.

Aunque en redes sociales surgieron versiones sobre un posible distanciamiento entre las cantantes y sus respectivos fandoms, Kenia negó que existiera una enemistad y aseguró que mantenía una buena relación tanto con Danna como con Belinda.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

El Malilla también convivió con Danna en Nueva York

Otro de los encuentros mexicanos que dejó la semana de la moda fue el de Danna y El Malilla. Los cantantes grabaron un video para celebrar que “Si se acaba el mundo”, canción que interpretan juntos, alcanzó los 10 millones de reproducciones.

En la grabación aparecen sonriendo, bailando y cantando una parte de su colaboración. El Malilla acompañó la publicación con el mensaje: “Mexas in NYFW26”.

Las imágenes dejaron ver la amistad que existe entre ambos artistas más allá de su trabajo musical. Además, despertaron la emoción de sus seguidores, quienes celebraron el éxito de la canción y expresaron su deseo de escucharlos nuevamente en un proyecto conjunto.

La presencia de Danna, Peso Pluma y El Malilla en el mismo desfile también destacó la representación mexicana dentro de uno de los encuentros de moda con mayor atención internacional.