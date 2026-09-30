Anne Hathaway busca unirse a Scarlett Johansson en la saga de Jurassic World

La actriz Anne Hathaway levantó la mano para integrarse a la millonaria franquicia de Jurassic World en la pantalla grande. La ganadora del premio Oscar expresó su deseo absoluto de compartir créditos cinematográficos con la estrella Scarlett Johansson en las futuras entregas del estudio.

El interés de la estadounidense surgió tras su participación estelar en la cinta The End of Oak Street, donde luchó contra reptiles prehistóricos. Ahora, la intérprete fijó su mirada en la planeada secuela de Jurassic World Rebirth, la súper producción del año 2025 liderada por Johansson.

Anne Hathaway recordó su participación en Los Miserables. Foto de IG: Vogue China

Durante una entrevista exclusiva para el programa matutino Good Morning Britain, la celebridad de 43 años confirmó su disposición para el proyecto. Los conductores del espacio televisivo cuestionaron a la artista sobre su futuro en la industria del entretenimiento y sus próximos retos profesionales.

"Me apunto. Me encanta actuar y me encanta estar en películas", declaró la estrella de Hollywood ante las cámaras del canal británico. La protagonista añadió entre risas que podría aportar todos sus conocimientos recientes sobre dinosaurios al exitoso universo creado por Steven Spielberg.

El mensaje directo para Scarlett Johansson

La admiración mutua entre ambas figuras de la actuación quedó en evidencia durante la charla televisada de esta semana. Hathaway admitió abiertamente que nada la haría más feliz que aparecer junto a la exestrella de Marvel Studios en cualquier proyecto futuro.

Frente a la audiencia, la protagonista de El diablo viste a la moda lanzó una propuesta formal para los ejecutivos del estudio. "Si Scarlett quiere tener una compañera morena, estoy totalmente de acuerdo", sentenció la actriz para dejar clara su postura sobre un posible trabajo conjunto.

Scarlett Johansson es la protagonista de Jurassic World Rebirth. Foto: Universal Pictures

La intérprete dejó la puerta abierta para ingresar a Jurassic World o a cualquier otra producción que cuente con la participación de su colega. Los fanáticos de ambas celebridades inundaron las redes sociales pidiendo a los directores de casting que escuchen esta solicitud pública.

El desafío jurásico en The End of Oak Street

Semanas atrás, Anne Hathaway detalló el impacto que generó en ella el guion del thriller de ciencia ficción y supervivencia The End of Oak Street. La actriz encabeza el elenco de esta producción junto a talentos como Ewan McGregor, Maisy Stella y el joven Christian Convery.

En un video promocional difundido por la revista People, la estrella explicó que la historia le recordó a Poltergeist, su película favorita de la infancia. Al contactar al director David Robert Mitchell, el cineasta le confirmó que esa era exactamente la visión que buscaba plasmar en la pantalla.

Anne Hathaway sorprendió con su nuevo corte de cabello. Foto de IG: Vogue China

La productora del largometraje, Hannah Minghella, relató que buscaron a la intérprete desde las primeras etapas de gestación del proyecto. La ejecutiva reveló que la protagonista firmó su contrato incluso antes de cerrar el acuerdo de distribución global con Warner Bros.

La trama principal de The End of Oak Street sigue los pasos de una familia convencional que habita en los suburbios de Michigan. Sus vidas cambian radicalmente cuando un fenómeno inexplicable transporta su vecindario entero directamente a los peligros de la era prehistórica.

El actor Ewan McGregor respaldó el peso dramático de la cinta durante la gira de medios internacional de la distribuidora. El histrión escocés aseguró que las alucinantes escenas con dinosaurios funcionarían muy poco si el público no conectara primero con la familia central de la historia.