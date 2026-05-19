Star Wars: Rotten Tomatoes destroza en calificación a The Mandalorian y Grogu

La ambiciosa apue sta de Disney por llevar la exitosa serie de televisión a la pantalla grande recibió un golpe demoledor. A escasos días de su estreno mundial, el portal especializado Rotten Tomatoes destrozó en calificación a la cinta 'The Mandalorian y Grogu', posicionando la nueva aventura del universo de Star Wars como una de las tres peores películas evaluadas en toda la historia de la franquicia galáctica.

Grogu en la nueva cinta de Star Wars. Foto: Disney (Captura de Pantalla)

EL DESPLOME EN LA CRÍTICA Y EL ENOJO DE LOS FANÁTICOS

La decisión de modificar el formato original encendió la molestia de los seguidores. Las plataformas digitales registraron múltiples protestas de usuarios que exigían mantener la narrativa en capítulos televisivos, exigencia que los directivos de los estudios ignoraron por completo para priorizar la recaudación en taquilla.

El veredicto de la prensa especializada respaldó el pesimismo de la audiencia. El portal recopilador de reseñas Rotten Tomatoes promedió las primeras opiniones de los expertos y castigó a la cinta con un duro 60% de aprobación, encendiendo las alarmas de fracaso al interior de la producción.

Póster promocional de The Mandalorian y Grogu. Foto de X: @starwars

La evaluación negativa amenaza directamente la proyección comercial de la empresa. Los analistas de la industria advierten que este bajo puntaje podría alejar al público casual de las butacas, limitando los ingresos millonarios que los ejecutivos proyectaban para este trimestre fiscal.

Esta cifra hunde la obra cinematográfica en el fondo del ranking histórico. El proyecto protagonizado por el cazarrecompensas apenas supera el desastre numérico de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' de 2019 (51%) y el cuestionado episodio 'Star Wars: Episode I - The Phantom Menace' de 1999 (54%).

La brecha con los grandes clásicos resulta inalcanzable. Producciones legendarias como 'A New Hope' (94%), el relanzamiento de 'The Force Awakens' (93%), el aclamado episodio 'The Empire Strikes Back' (93%) y la entrega de 'The Last Jedi' (91%) retienen el dominio histórico y exhiben el bajo rendimiento de esta nueva entrega.

Promocional de la película The Mandalorian y Grogu. Foto de X: @starwars

LA MISIÓN DE RESCATE Y EL ARRIBO A LAS SALAS MEXICANAS

La trama central intenta rescatar la esencia del canon creado por George Lucas en la década de los años 70. La acción arranca justo tras la caída definitiva del Imperio Galáctico, ubicando el conflicto en una época inestable donde los señores de la guerra imperiales sobreviven dispersos por el universo.

La Nueva República toma el control del gobierno galáctico. Las autoridades trabajan a marchas forzadas para proteger la paz conseguida por la Rebelión y recurren a mercenarios externos para desmantelar las amenazas latentes fuera de su jurisdicción oficial.

El alto mando recluta nuevamente al implacable Din Djarin, interpretado por el actor Pedro Pascal. El guerrero asume el contrato acompañado por su aprendiz Grogu, formando un equipo armado para cumplir una misión clasificada de alto riesgo lejos de los planetas centrales.

Arte promocional de The Mandalorian y Grogu. Foto de X: @starwars

Los protagonistas viajan directamente hacia las peligrosas zonas del Borde Exterior. Su objetivo principal exige rescatar con vida al hijo del mafioso Jabba el Hutt y rastrear simultáneamente a las facciones armadas remanentes del antiguo régimen imperial.

La incursión táctica obliga a los personajes a infiltrarse en territorio enemigo. Las balaceras, persecuciones espaciales y combates tácticos definen esta operación clandestina, donde el dúo dinámico enfrentará trampas diseñadas por los sobrevivientes del lado oscuro.

La película 'The Mandalorian y Grogu' debutará exclusivamente en las carteleras de México y Latinoamérica este jueves 21 de mayo. Las pantallas de Estados Unidos proyectarán la cinta un día después, el 22 de mayo, dejando la última palabra a los espectadores para confirmar el veredicto de la crítica o salvar económicamente el proyecto.