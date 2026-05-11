¿Es necesario ver todo Star Wars para entender la película de The Mandalorian and Grogu?

Falta muy poco para que The Mandalorian and Grogu llegue a los cines el próximo 21 de mayo. Este estreno es muy importante porque marca el regreso de Star Wars a las salas después de una pausa de casi seis años.

Con tanta expectativa, a muchos les ha surgido la duda de si hace falta echarse un maratón de todas las películas viejas para poder disfrutar y entender esta nueva aventura.

El viaje de Din Djarin y Grogu llega a los cines

La famosa serie protagonizada por Pedro Pascal ahora llegará a las salas de cine. Tras el éxito de sus tres entregas en streaming, veremos de nuevo en pantalla grande al mandaloriano Din Djarin junto al inseparable Grogu en una nueva etapa de su viaje.

Jon Favreau, que fue quien inventó la serie, es el mismo que se encargó de dirigir esta película.

El director quiere que esta sea la película ideal para invitar a alguien que no sepa nada de la saga. Favreau explicó que buscó un equilibrio: darle a los fans de siempre esa emoción que tanto les gusta, pero dejando la puerta abierta para que los nuevos espectadores se enganchen.

Además, destacó que al tener más presupuesto y usar tecnología como IMAX, pudieron lograr una experiencia que se siente como un verdadero evento cinematográfico.

The Mandalorian and Grogu llega a cines el próximo 21 de mayo. IMDb

El cine siempre fue el hogar de Star Wars

Para Jon Favreau, el cine es el hogar natural de Star Wars. El cineasta explica que ver una película acompañado de otras personas crea un vínculo especial. Como hace tiempo que no sale una cinta de la franquicia, espera que este estreno sea el pretexto perfecto para que los más jóvenes se vuelvan fans. La meta es que salgan de la sala con ganas de saber más y descubran todo el contenido que ya hay disponible en casa.

Sobre la presión de los seguidores, Favreau confesó que los nervios llegan cuando la gente ve el resultado, pues sabe que la aceptación del público es clave para seguir contando estas historias.

También explicó que hacer cine es “otro boleto” comparado con la tele: en una sala buscas que todo sea más emocionante y rápido porque solo tienes dos horas. Además, esta vez contó con un repartazo que incluye a figuras como Sigourney Weaver y hasta a Martin Scorsese.

The Mandalorian and Grogu marca el regreso de Star Wars a las salas de cne Disney Plus

El orden cronológico de Star Wars

Si quieres ver todo el mundo cinematográfico y televisivo de Star Wars sin terminar perdido, lo mejor es seguir el orden cronológico de la historia. Aunque las películas se estrenaron “empezando por el medio”, verlas desde el origen de Anakin Skywalker hasta el camino de Rey permite entender mejor las peleas políticas y los dramas familiares.

Aquí tienes la lista completa de las películas para que te pongas al día:

Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma

La Amenaza Fantasma Star Wars: Episodio II - El Ataque de los Clones

El Ataque de los Clones Star Wars: The Clone Wars (Película animada)

Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith

La Venganza de los Sith Solo: Una Historia de Star Wars

Rogue One: Una Historia de Star Wars

Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza

Una Nueva Esperanza Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca

El Imperio Contraataca Star Wars: Episodio VI - El Retorno del Jedi

El Retorno del Jedi The Mandalorian and Grogu (Estreno: mayo de 2026)

Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza

El Despertar de la Fuerza Star Wars: Episodio VIII - Los Últimos Jedi

Los Últimos Jedi Star Wars: Episodio IX - El Ascenso de Skywalker

El Ascenso de Skywalker Star Wars: Starfighter (Programada para 2027)