American Horror Story temporada 13: Los capítulos que debes ver antes de su estreno

La franquicia American Horror Story publicó la lista oficial de los 13 capítulos esenciales que los fanáticos necesitan repasar antes del inicio de su temporada 13. Los creadores diseñaron esta estricta selección para refrescar la memoria de la audiencia sobre personajes y tramas interconectadas. La nueva entrega llegará a la plataforma Disney+ el próximo jueves 24 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El día del esperado lanzamiento, los suscriptores disfrutarán de un maratón inicial con los tres primeros capítulos de la temporada. Posteriormente, la plataforma liberará un episodio semanal cada jueves. El calendario de transmisión marca el 29 de octubre como la fecha definitiva para el desenlace de esta sangrienta etapa.

Personajes del pasado regresarán en la temporada 13 de AHS. Foto: FX / Disney+

La guía oficial excluye deliberadamente seis temporadas completas del universo creado por Ryan Murphy. Esta depuración narrativa omitió la oscura y premiada Asylum. Paradójicamente, la aclamada actriz Jessica Lange regresa a la pantalla para interpretar nuevamente a la hermana Jude, el icónico personaje que lideró esa entrega ahora ignorada por la producción.

Las otras narrativas descartadas de la línea de tiempo principal son Roanoke, 1984, Double Feature, NYC y Delicate. Esta selección oficial indica que sus argumentos independientes no aportarán datos relevantes a la nueva trama central, enfocando la atención del espectador en arcos muy específicos del pasado.

Guía oficial de episodios para la nueva temporada

A continuación, presentamos los episodios obligatorios para entender la nueva historia. La lista clasifica el contenido por temporada e incluye una breve descripción de su contexto original para orientar al espectador antes de su maratón de terror.

Temporada 1 (Murder House): Representa la emblemática casa donde todo comenzó y el sitio exacto al que vuelve el inminente apocalipsis.

Episodio 1: Pilot

Episodio 9: Spooky Little Girl

Episodio 12: Afterbirth

Murder House es donde todo comenzó. Foto: FX / Disney+

Temporada 3 (Coven): Explora a fondo el aquelarre completo de las brujas y detalla la peligrosa prueba mágica de las siete maravillas.

Episodio 1: Bitchcraft

Episodio 12: Go to Hell

Episodio 13: Las siete maravillas

En la temporada 3 de AHS conocimos al Aquelarre. Foto: FX / Disney+

Conexiones directas y el peso del apocalipsis

El listado avanza con saltos temporales que unen historias de terror aparentemente dispares. Los productores seleccionaron momentos exactos que explican motivaciones secretas y preparan el terreno para regresos estelares.

Temporada 4 (Freak Show): Marca un punto narrativo determinante que los creadores dividieron en dos partes para lograr un mayor impacto visual y dramático.

Episodios 3 y 4: Edward Mordrake

Los personajes del Freak Show tendrán un papel relevante. Foto: FX / Disney+

Temporada 5 (Hotel): Su escabrosa historia enlazará directamente con el sexto capítulo de la temporada 13, que llevará por título "The Return of Evil’s Night".

Episodio 4: La cena de los asesinos en el Hotel Cortez

Un capítulo de la temporada de Hotel será muy importante. Foto: FX / Disney+

Temporada 7 (Cult): Funciona como la antesala perfecta, ya que anticipa el regreso de los siniestros personajes Kai y Winter Anderson a la nueva entrega.

Episodio 10: Charles (Manson) in charge

Kai estará de vuelta en la temporada 13 de AHS. Foto: FX / Disney+

Temporada 8 (Apocalypse): Constituye el arco argumental que más peso tiene en todo el listado, cerrando el círculo de conexiones del macabro universo de la serie.

Episodio 1: The End

Episodio 6: Return to Murder House

Episodios 9 y 10: El Final

Michael Langdom fue el antagonista principal de la octava temporada. Foto: FX / Disney+

Con la publicación de esta lista oficial, los fanáticos de American Horror Story cuentan con los elementos exactos para armar un oscuro maratón de 13 capítulos. Los espectadores repasarán estos antecedentes narrativos frente a sus pantallas antes de devorar la temporada más reciente de la exitosa franquicia televisiva.