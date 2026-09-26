Fracasa American Horror Story 13: Obtiene la peor calificación en Rotten Tomatoes

El productor Ryan Murphy estrena la temporada 13 de American Horror Story en Disney+ con una dura recepción inicial. La nueva entrega registra la calificación más baja en toda la historia de la franquicia dentro de la plataforma Rotten Tomatoes.

El proyecto televisivo reúne elementos de todas las narrativas pasadas a lo largo de 13 episodios. La plataforma de streaming lanzó los primeros tres capítulos de manera simultánea ayer. La respuesta inmediata del público hundió las métricas de aprobación de forma estrepitosa.

American Horror Story estrenará su Temporada 13 esta semana. Foto: FX / Disney+

El sitio especializado tabuló más de 50 reseñas iniciales escritas por los espectadores. El promedio aritmético arroja una dolorosa calificación del 40% de aprobación. Esta cifra posiciona al actual proyecto en el absoluto fondo del ranking histórico de la saga antológica.

La indignación de los espectadores inunda las redes sociales desde los primeros minutos de transmisión. El ambicioso cruce de universos generó inmensas expectativas durante los meses previos de intensa promoción. Los fanáticos esperaban una magistral carta de amor a los años dorados del programa de terror.

El fracaso frente a las temporadas anteriores

La entrega, bautizada oficialmente como American Horror Story: 13, rompe el récord negativo de la franquicia. Hasta ayer, la temporada American Horror Story: NYC ostentaba el ingrato título del arco más odiado por los fanáticos con un escaso 42%.

El resto del extenso catálogo creado por Ryan Murphy mantiene cifras aprobatorias en los diferentes portales de medición. La segunda temporada, conocida popularmente como Asylum, lidera cómodamente el prestigio de la serie con un imbatible 90% de aceptación por parte del público y la prensa.

Sarah Paulson forma parte de los regresos de American Horror Story 13. FX

Los creadores concibieron este ensamble como el homenaje definitivo a la intrincada mitología del show. El guion de la temporada actual intenta entrelazar personajes icónicos, locaciones terroríficas y monstruos memorables del pasado televisivo.

El resultado final en la pantalla genera un rechazo rotundo entre los suscriptores. La comunidad califica el desarrollo como un desastre monumental. La deficiente ejecución técnica y actoral desvaneció las altas expectativas impulsadas por las productoras involucradas en el proyecto.

Las quejas principales de los fanáticos

Los foros de discusión arden con severas críticas hacia la corta duración del metraje. Los usuarios denuncian la brevedad de los primeros tres episodios, pues apenas superan los 34 minutos de duración. Los constantes reclamos apuntan también hacia una estructura narrativa totalmente caótica.

“La trama es totalmente desorganizada. Una decepción total”, comenta un espectador molesto en las reseñas públicas del portal. Los miles de fanáticos reprueban la edición frenética y exigen explicaciones por la evidente falta de cohesión entre los múltiples universos presentados en pantalla.

Emma Roberts vuelve como Madison en American Horror Story. Foto de IG: @ahsfx

Otra persona lanzó un duro veredicto sobre el deficiente trabajo de los guionistas a cargo del afamado programa. “Nada me preparó para la caída tan drástica en la calidad, ni siquiera después de ver Delicate o la infumable Todas las de la ley”, sentenció el usuario.

La emisión regular de American Horror Story: 13 apenas arranca su recorrido en el inmenso catálogo de Disney+. El equipo creativo cuenta con diez episodios restantes en la programación semanal para intentar revertir la percepción negativa. El desarrollo de los próximos capítulos definirá el destino de este polémico experimento.