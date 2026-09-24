Calendario COMPLETO de episodios de American Horror Story 13

American Horror Story 13 llegó este jueves 24 de septiembre a Disney+ con el regreso de varios personajes de temporadas anteriores. La nueva entrega de la serie de terror tendrá un calendario de estreno que permitirá ver varios capítulos durante una misma semana.

La producción creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk contará con 13 episodios de aproximadamente media hora cada uno.

Los primeros tres estarán disponibles el día del estreno, mientras que los restantes llegarán durante octubre.

La temporada también contará con el regreso de Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters, entre otros integrantes del reparto que han participado en distintas historias de la serie.

American Horror Story estrenará su Temporada 13 esta semana. Foto: FX / Disney+

¿Cuántos episodios tendrá American Horror Story 13?

La temporada 13 de American Horror Story tendrá un total de 13 episodios, que se estrenarán entre el 24 de septiembre y el 29 de octubre de 2026 en México.

A diferencia de otras entregas, la serie no lanzará un solo capítulo por semana. Disney+ distribuirá los episodios en seis fechas, comenzando con un estreno triple y continuando con entregas de dos o tres capítulos.

Los primeros seis episodios estarán disponibles durante las dos primeras semanas. Después, la plataforma estrenará dos capítulos cada jueves hasta llegar al final de temporada.

Cada episodio tendrá una duración aproximada de 30 minutos, por lo que la nueva entrega contará con alrededor de seis horas y media de contenido.

Sarah Paulson forma parte de los regresos de American Horror Story 13, que tendrá 13 capítulos. FX

Este es el calendario de episodios de American Horror Story 13

El calendario de American Horror Story 13 contempla seis fechas de lanzamiento. Los primeros ocho capítulos ya cuentan con títulos anunciados, mientras que los nombres de los cinco restantes todavía están pendientes de confirmación.

Estas son las fechas de estreno de los 13 episodios de American Horror Story, de acuerdo con la programación anunciada para México.

Jueves 24 de septiembre de 2026

Episodio 1 – 13

Episodio 2 – 1:13 AM

Episodio 3 – Rauhnacht

Jueves 1 de octubre de 2026

Episodio 4 – Is That All There Is?

Episodio 5 – Date Night

Episodio 6 – The Return of Devil’s Night

Jueves 8 de octubre de 2026

Episodio 7 – The Baddest Witch of Them All

Episodio 8 – Hell No

Jueves 15 de octubre de 2026

Episodio 9 – Título por confirmar

Episodio 10 – Título por confirmar

Jueves 22 de octubre de 2026

Episodio 11 – Título por confirmar

Episodio 12 – Título por confirmar

Jueves 29 de octubre de 2026

Episodio 13 – Final de temporada, título por confirmar

El calendario coincide con las fechas de lanzamiento publicadas por Disney+. Los títulos corresponden a la información disponible y podrían actualizarse conforme se acerquen los próximos estrenos.

American Horror Story 13 estrenará sus primeros seis capítulos entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre. X @erobertsfiles

¿A qué hora se estrenan los capítulos de American Horror Story 13 en México?

Los primeros tres episodios de American Horror Story 13 estarán disponibles el jueves 24 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

A partir de la siguiente semana, Disney+ modificará el horario de lanzamiento. Los nuevos capítulos llegarán cada jueves a las 22:00 horas, de acuerdo con la programación anunciada para Latinoamérica.

En México, Disney+ será la plataforma encargada de distribuir la temporada. En Estados Unidos, la producción se transmitirá a través de FX y estará disponible mediante Hulu.

La nueva entrega también recuperará personajes conocidos de temporadas anteriores, entre ellos Constance Langdon, Cordelia Goode, Madison Montgomery, Marie Laveau, Rubber Man, Twisty el Payaso y Kai Anderson.

La participación de estos personajes forma parte de una historia que reunirá elementos de distintas temporadas de la serie, aunque todavía no se conocen todos los detalles de sus encuentros.