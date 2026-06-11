“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”: Lila Downs envía mensaje en inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 comenzó con un homenaje a las raíces culturales de México y una de las primeras figuras en aparecer sobre el escenario fue Lila Downs.

La cantante originaria de Oaxaca fue la encargada de abrir la ceremonia en el Estadio Ciudad de México con un mensaje dirigido a millones de personas que siguieron el arranque de la Copa del Mundo desde distintos países.

Acompañada por decenas de danzantes y vistiendo un huipil blanco de telar, la intérprete apareció durante los primeros minutos del espectáculo para dar la bienvenida a los aficionados que presenciaban el inicio del torneo más importante del futbol.

Lila Downs envía un mensaje en inglés, español y lengua nativa en la inauguración del Mundial 2026 Reuters

Así comenzó la inauguración del Mundial 2026

Antes de las actuaciones musicales y del partido inaugural, la ceremonia presentó un espectáculo inspirado en las culturas originarias de México.

La cancha del Estadio Ciudad de México se transformó en un escenario donde participaron bailarines, músicos y artistas que recrearon elementos relacionados con las primeras civilizaciones que habitaron el territorio mexicano.

La producción apostó por mostrar una parte de la identidad cultural del país anfitrión, algo que quedó reflejado desde los primeros minutos del evento.

Fue en medio de esa representación cuando apareció Lila Downs, una de las artistas mexicanas más reconocidas por su trabajo ligado a las tradiciones indígenas y la música de raíz mexicana.El mensaje con el que Lila Downs dio la bienvenida al Mundial 2026

La cantante tomó el escenario para pronunciar las primeras palabras de la ceremonia.

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, expresó frente a un estadio lleno y ante millones de espectadores que seguían la transmisión alrededor del planeta.

El mensaje fue compartido en español, inglés y una lengua originaria, algo que conectó directamente con la trayectoria artística de la intérprete oaxaqueña.

Más adelante, la cantante cerró su participación con otra frase que acompañó el inicio de la fiesta mundialista:

“El futbol nos une a todos”.

Las palabras de la artista fueron recibidas con aplausos dentro del estadio y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la elección de Lila Downs para abrir uno de los eventos más vistos del mundo.

Lila Downs envía un mensaje en inglés, español y lengua nativa en la inauguración del Mundial 2026 Reuters

¿Quiénes se presentaron en el show de inauguración del Mundial 2026?

Tras la aparición de Lila Downs, la ceremonia continuó con varias de las figuras musicales que habían sido anunciadas para el espectáculo inaugural.

Los primeros en aparecer fueron integrantes de Maná, seguidos por Los Ángeles Azules y Belinda, quienes interpretaron algunos de los temas más populares de sus carreras.

La presentación combinó música, coreografías y elementos visuales diseñados para mostrar distintas expresiones culturales mexicanas antes del inicio del partido.

La participación de estos artistas ayudó a mantener el protagonismo de la música mexicana dentro de una ceremonia que será vista en decenas de países.

Tras la aparición de Lila Downs, la ceremonia continuó con varias de las figuras musicales Reuters

Shakira fue la encargada de cerrar el espectáculo

Después de las presentaciones de los artistas mexicanos llegó uno de los momentos más esperados de la noche.

La cantante colombiana Shakira apareció para cerrar el espectáculo previo al partido inaugural, poniendo fin a una ceremonia que mezcló tradición, música contemporánea y referencias a la historia cultural de México.

Su participación marcó el cierre del show artístico antes de que toda la atención se concentrara en el arranque oficial de la Copa del Mundo.