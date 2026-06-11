¡Retumba el Estadio! Aficionados corean ‘Adiós Amor’ de Christian Nodal en partido México-Sudáfrica

El Estadio Ciudad de México retumbó con el coro de los aficionados cuando sonó la canción ‘Adiós Amor’ de Christian Nodal.

El momento épico quedó registrado en diversos videos que ya circulan por redes sociales. La vibra con la canción tan emotiva era tanta que algunos periodistas deportivos que estaban transmitiendo en vivo, callaron para poder escuchar lo que sonaba de fondo.

Aficionados corean ‘Adiós Amor’ de Christian Nodal en partido México-Sudáfrica

Previo al show inaugural en el Estadio Ciudad de México, en el lugar suena música de fondo, sin embargo, todo cambió cuando empezó a sonar ‘Adiós Amor’ de Christian Nodal.

Sorpresivamente, lo que comenzó con la voz de algunos rápidamente escaló y todos los que estaban presentes se unieron para corear la canción del cantante de regional mexicano.

Cuando llegó el coro de la canción, retumbó fuertemente la voz de los aficionados uniéndose en un momento épico y emotivo.

Adiós, amor, me voy de ti y esta vez, para siempre. Me iré sin marcha atrás, porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste”, se escuchó fuertemente en el Estadio Ciudad de México.

¿Por qué el éxito de Nodal en el Estadio Ciudad de México?

‘Adiós Amor’ es la canción que lanzó al estrellato a Christian Nodal y se convirtió en uno de los mayores éxitos del regional mexicano de la década de 2010. Aunque mucha gente la asocia por completo con Nodal, en realidad fue escrita por Salvador Garza y grabada originalmente por el grupo Los Dareyes de la Sierra en 2008. Nodal la retomó en 2017 como su sencillo debut y la transformó en un fenómeno musical que dominó las listas en México y Estados Unidos.

La canción habla de una ruptura amorosa dolorosa. Su letra expresa el momento en que una persona decide dejar atrás una relación en la que ya no es correspondida. Esa combinación de despecho, orgullo herido y sentimiento de liberación conectó rápidamente con millones de personas.

El éxito fue tan grande que ‘Adiós Amor’ alcanzó los primeros lugares de popularidad y ganó el premio a Canción Regional Mexicana del Año en los Billboard Latin Music Awards de 2018.

La razón principal por la que los mexicanos la corean en eventos es que la canción trascendió el ámbito romántico y se convirtió en un himno popular. Su coro es fácil de cantar, tiene una melodía poderosa y expresa emociones que muchas personas han vivido alguna vez. Por eso suele escucharse en fiestas, reuniones familiares, conciertos, estadios, celebraciones patrias e incluso eventos deportivos.

Al igual que canciones como "La Chona", "Payaso de Rodeo" o algunos éxitos de banda y mariachi, "Adiós Amor" genera un sentimiento colectivo de pertenencia. Cuando suenan los primeros acordes, gran parte del público ya conoce la letra y la canta a todo pulmón.

Durante el Mundial de Rusia 2018 y otros eventos deportivos internacionales, la canción comenzó a escucharse con frecuencia entre aficionados mexicanos, reforzando su estatus como una de las canciones que unen a los mexicanos dentro y fuera del país.

¿Christian Nodal está invitado en la inauguración del Mundial 2026?

Christian Nodal no figura entre los artistas confirmados por la FIFA para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Aunque en redes sociales circularon rumores sobre una posible participación debido a su popularidad y a que "Adiós Amor" suele ser una de las canciones más coreadas por aficionados mexicanos, su nombre no aparece en los anuncios oficiales.

Los artistas confirmados para la inauguración en el Estadio Ciudad de México son:

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

La FIFA confirmó que Shakira y Burna Boy interpretarán "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, mientras que Belinda y Los Ángeles Azules participarán con "Por Ella", otro de los temas incluidos en el álbum oficial del torneo.