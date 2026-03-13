¿Demasiado caro? Este es el precio para conocer a Meghan Markle en persona

La figura de Meghan Markle vuelve a generar debate en redes sociales y medios internacionales. Esta vez, la polémica gira en torno al precio de un exclusivo evento en el que los asistentes podrán convivir brevemente con la duquesa de Sussex durante su próxima visita a Sydney.

¿En qué evento se presentará Meghan Markle?

La exactriz y esposa del príncipe Harry participará como invitada especial en un retiro femenino de bienestar llamado Her Best Life, un encuentro diseñado para reunir a mujeres interesadas en el desarrollo personal, la salud emocional y el crecimiento espiritual. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es el contenido del evento, sino el elevado precio de algunos de sus boletos.

El retiro se celebrará del 17 al 19 de abril en el hotel InterContinental Sydney Coogee Beach, un lujoso resort con vista al océano que será el escenario de distintas actividades como sesiones de yoga, charlas motivacionales, espacios de reflexión y momentos de convivencia entre las asistentes.

Según los organizadores, el objetivo del encuentro es crear una experiencia íntima y transformadora donde las participantes puedan compartir experiencias, relajarse y conectar con otras mujeres.

Dentro del programa destaca la presencia de Meghan Markle, quien participará en una conversación especial y en la cena de gala del evento. Precisamente este momento es el que ha generado mayor interés… y también críticas.

El evento se realizará en el hotel InterContinental Sydney Coogee Beach. Netflix

¿Cuánto cuesta conocer a Meghan?

El retiro ofrece diferentes niveles de acceso, pero el paquete que ha causado mayor revuelo es el VIP, cuyo precio ronda los 3,199 dólares australianos, lo que equivale aproximadamente a 40 mil pesos mexicanos.

Quienes adquieran este paquete obtendrán una serie de beneficios exclusivos, entre ellos:

Un asiento privilegiado durante la cena de gala.

La oportunidad de conversar unos minutos con Meghan Markle.

Una fotografía grupal junto a la duquesa.

Una bolsa con regalos especiales.

Acceso completo a las actividades del retiro.

El costo se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron si realmente vale la pena pagar una suma tan elevada por una experiencia que incluye solo unos minutos de interacción con la exintegrante de la realeza británica.

os boletos VIP para convivir con la duquesa superan los 40 mil pesos mexicanos. Grosby

Critican a Meghan Markle por su retiro de lujo

Como suele ocurrir con todo lo relacionado con Meghan Markle, las opiniones se dividieron. Algunos críticos consideran que el precio resulta excesivo, sobre todo porque la duquesa y su esposo decidieron abandonar sus funciones oficiales dentro de la familia real en 2020 para llevar una vida más independiente.

Desde esta perspectiva, el evento ha sido interpretado por algunos comentaristas como parte de una estrategia comercial para monetizar su popularidad.

Otros analistas incluso han comparado esta etapa de los duques de Sussex con la que vivió Sarah Ferguson en los años noventa, cuando comenzó a participar en distintos proyectos comerciales tras separarse de la vida oficial de la monarquía. Sin embargo, no todas las reacciones han sido negativas.

El retiro está enfocado en bienestar, desarrollo personal y conexión entre mujeres. Netflix

Meghan Markle asistirá a un evento con causa

Los organizadores del retiro han señalado que parte del dinero recaudado será destinado a organizaciones benéficas, entre ellas Lifeline Naarm, una asociación australiana dedicada a la prevención del suicidio y al apoyo de personas que atraviesan crisis emocionales.

Para algunos seguidores de Meghan, este detalle cambia la perspectiva del evento, ya que consideran que el precio también refleja el carácter solidario de la iniciativa.

Además, los defensores de la duquesa argumentan que el retiro ofrece una experiencia completa que incluye alojamiento, actividades de bienestar y acceso a especialistas, por lo que el costo no estaría ligado únicamente a la presencia de Markle.

La visita también tendrá un significado especial para la pareja, ya que Australia fue uno de los primeros destinos que Meghan y Harry recorrieron juntos tras su boda en 2018. Durante aquella gira oficial, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo, príncipe Archie, lo que convirtió el viaje en uno de los momentos más recordados de su etapa como miembros activos de la realeza.

La visita marcará el regreso de Meghan y Prince Harry a Australia tras su gira real de 2018. Reuters

Ahora, varios años después y ya alejados de la Corona, su regreso al país se produce en un contexto muy diferente, marcado por proyectos personales, eventos privados y actividades filantrópicas.

Mientras tanto, el debate continúa: para algunos, pagar miles de dólares por una experiencia cercana con Meghan Markle es simplemente una extravagancia; para otros, es una oportunidad única de convivir con una de las figuras más mediáticas de los últimos años.