Así es la colección de San Valentín de As Ever, la marca lifestyle de Meghan Markle

Mientras los rumores sobre la cancelación de la tercera temporada de With Love, Meghan siguen circulando, Meghan Markle parece tener muy claro su siguiente movimiento. Lejos de las cámaras de Netflix, la duquesa de Sussex ha decidido concentrar su energía creativa en As Ever, su marca de estilo de vida, que este 2026 se perfila como su proyecto prioritario.

¿Cuáles son los nuevos productos de Meghan Markle?

Fue a través de la cuenta oficial de As Ever que anunció el lanzamiento del primer drop de su Colección de San Valentín, una propuesta pensada —como la propia Meghan lo describe— para “compartir, regalar y disfrutar de mañanas tranquilas en casa con los seres queridos”.

El video con el que se dio a conocer la noticia mostraba unas manos abriendo una caja con un lazo rojo, una imagen sencilla pero cargada de simbolismo romántico.

El lanzamiento incluye, por primera vez como producto independiente, la esperada Crema de Fresa, uno de los favoritos personales de Meghan. Hasta ahora, este untable solo estaba disponible dentro de sets de regalo, pero su popularidad llevó a la marca a comercializarlo por separado.

La descripción no deja lugar a dudas: “suavemente dulce, con un sabor brillante y madurado al sol”, una propuesta que busca capturar el placer de la fruta en su mejor momento.

A este regreso se suma también la Crema de Frambuesa, que vuelve tras haberse agotado en lanzamientos anteriores. Ambos productos están disponibles en distintas presentaciones: desde un solo frasco hasta un trío cuidadosamente empacado en una caja de regalo, ideal para quienes buscan un detalle especial para San Valentín.

Incluso existe una versión con “envase de recuerdo”, pensada para coleccionistas y fieles seguidores de la marca.

El primer drop incluye la esperada crema de fresa como producto independiente. IG aseverofficial

¿Cuál es el origen de la marca As Ever?

Más allá de los productos, lo que distingue a As Ever es la narrativa personal que Meghan ha construido alrededor de la marca. Desde que anunció su lanzamiento el 17 de febrero de 2025, la duquesa ha sido clara sobre el espíritu del proyecto.

“As ever, esencialmente significa lo que siempre ha sido”, explicó entonces, haciendo referencia a su antiguo blog The Tig, donde compartía su amor por la cocina, la jardinería, las manualidades y el bienestar cotidiano.

La colección está pensada para compartir, regalar y disfrutar en casa. IG aseverofficial

Ese ADN sigue presente en cada lanzamiento. De acuerdo con los registros de marca, As Ever no solo contempla productos comestibles como mermeladas, tés y conservas, sino también artículos para el hogar, papelería, cosméticos, fragancias, equipos de yoga y material de jardinería.

Una propuesta integral que apunta a convertir la rutina diaria en una experiencia consciente y estética.

¿Por qué hizo una colección de San Valentín Meghan Markle?

La colección de San Valentín también conecta con la faceta más íntima de Meghan. El año pasado, la duquesa compartió en redes sociales un vistazo poco común a un desayuno temático con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, decorado con fresas en forma de corazón y música de Nat King Cole de fondo.

Aunque en ese entonces pasó la fecha lejos del príncipe Harry —quien se encontraba en Canadá por los Juegos Invictus—, Meghan no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un romántico homenaje.

As Ever se ha convertido en el proyecto prioritario de Meghan este 2026. IG aseverofficial

Para acompañar este nuevo lanzamiento, la duquesa también sorprendió al aparecer en imágenes promocionales luciendo un vestido azul marino de Roland Mouret que no llevaba desde 2018, un guiño nostálgico que refuerza la idea de “volver a lo esencial” que define a As Ever.

Con esta colección de San Valentín, Meghan Markle no solo celebra el amor romántico, sino también los pequeños rituales cotidianos. Una declaración clara de que su nueva etapa empresarial apuesta por la calma, la intención y el placer de lo simple.

Si quieres conocer más detalles de la vida de Meghan Markle, no te pierdas el siguiente video.